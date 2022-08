Coldplay in Italia, sos dell’Audiocoop: Dietro l’immediato sold out tentativi di truffa e bagarini on line?

“Il tour dei Coldplay è uno degli eventi musicali più attesi del 2023: i Coldplay tornano in Italia e i biglietti sono andati sold out nel giro di poche ore, dando però il via anche ai primi tentativi di truffa, ai danni di chi sta cercando di assicurarsi un ingresso al concerto, con biglietti che girano a prezzi da capogiro come se, è questa l’impressione, dietro vi fosse la solita “organizzazione coordinata” che dopo il sold out immette nei circuiti paralleli tantissimi biglietti unici ed esclusivi a prezzi stratosferici che permettono incassi mirabolanti e esentasse”. E’ la denuncia di Audiocoop, il Coordinamento degli Editori e dei Produttori Discografici Indipendenti in Italia. “Non c’è niente da fare – proseguono -: non sono bastate le denunce di Siae e di tante altre realtà, in Italia appena ve ne è l’occasione si stenta subito di speculare sulla musica ‘rubando’ di fatto quelle poche risorse che vi sono al mondo della musica che di fatto in questo modo “depreda” i consumatori impedendegoli con spese cosi ‘pazze’ di fare altri acquisti nel settore musicale, con maggiore danno naturalmente per le piccole realtà musicali italiane. Per questo chiediamo con la massima urgenza al Governo, agli organi di controllo deputati, alla Siae e agli altri interessati e colpiti come le associazioni di consumatori di intervenire con un’indagine e una denuncia per capire se dietro questo immediato sold out del tour dei Coldplay non si nascondano dei tentativi di truffa dei soliti e oramai noti “bagarini” on line”.