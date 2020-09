Colesterolo, un inibitore riesce a ridurre più velocemente quello cattivo. Federico II partner della ricerca

Ancora troppo poche persone, dopo un infarto o un ictus, riescono ad abbassare i valori di colesterolo ‘cattivo’ (l’Ldl), raccomandati dalle linee guida internazionali. Ma con un inibitore della proteina Pcsk9 è possibile raggiungere l’obiettivo più facilmente: è quanto emerge da uno studio internazionale presentato al Congresso della Società europea di Cardiologia in attesa di pubblicazione sul Journal of Preventive Cardiology. “Si tratta dello studio Da Vinci, un trial multicentrico europeo che ha coinvolto ospedali di 18 nazioni inclusa l’Italia e che ha arruolato circa 6000 pazienti, 300 dei quali italiani – spiega Stefano De Servi, dell’Irccs Multimedica di Sesto San Giovanni, capofila dei ricercatori italiani che vi hanno partecipato – Circa la metà dei pazienti arruolati erano in prevenzione primaria, i restanti erano in prevenzione secondaria e tutti erano in terapia ipolipemizzante”. Nella maggior parte dei casi i pazienti erano in terapia con statine, anche se solo il 37% con statine ad alta intensità. Nel 9% dei casi la statina era associata a ezetimibe (una molecola che inibisce l’assorbimento del colesterolo) e una minima percentuale di pazienti, l’1%, assumeva un inibitore del Pcsk9. “Solo il 39% dei pazienti in prevenzione secondaria”, dice De Servi, “ha raggiunto il target delle Linee Guida del 2016”, cioè 70 mg/dl di Ldl. “Se poi consideriamo le nuove indicazioni del 2019, solo il 18% ha raggiunto un valore inferiore ai 55 mg/dl – aggiunge – I pazienti in terapia con Pcsk9 hanno raggiunto i target con maggior frequenza, arrivando al target delle Linee Guida del 2016 nel 67% dei casi e al target 2019 nel 58%, rispetto ai pazienti in terapia con statine più ezetimibe che si sono fermati al 54% rispetto al target di 70 mg/dl e solo al 20% nel caso del target 55 mg/dl”. Un secondo studio, presentato sempre al Congresso, ha confermato le possibilità offerte dall’inibitore del Pcsk9, l’evolocumab, di raggiungere corretti livelli di colesterolo e conseguentemente ridurre il rischio di nuovi episodi cardiovascolari acuti. “La terapia con evolocumab ha consentito di ridurre il colesterolo Ldl di circa il 60%”, spiega uno dei componenti del comitato dello studio, Pasquale Perrone Filardi, ordinario di Cardiologia dell’Università “Federico II” di Napoli e presidente eletto della Società italiana di cardiologia. “Si può addirittura stimare – aggiunge – una riduzione a 10 anni del rischio assoluto” di eventi cardiovascolari “fra il 12 e il 14%”.