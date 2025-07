Collegi universitari IPE a Napoli e Bari: al via il bando per le borse di studio

In molte città del Sud Italia, trovare un alloggio dignitoso a costi accessibili rappresenta una sfida sempre più complessa per studenti universitari e famiglie. Alla crescente difficoltà abitativa si aggiunge l’aumento generalizzato dei costi della vita, che incide direttamente sulle possibilità di intraprendere o proseguire un percorso di studi lontano da casa. Per molti giovani, ciò significa rinunciare a esperienze formative importanti o affrontare con difficoltà il periodo universitario.

In questo scenario, il Bando INPS 2025 si propone come una concreta opportunità di supporto. L’iniziativa è rivolta agli studenti universitari figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione e consente di accedere, a condizioni economiche agevolate, ai Collegi Universitari di Merito IPE di Napoli e Bari — le uniche strutture del Mezzogiorno riconosciute dal Ministero dell’Università come realtà d’eccellenza.

I Collegi IPE offrono una formula che integra ospitalità (vitto e alloggio), formazione personalizzata e un ambiente di studio e crescita pensato per accompagnare gli studenti lungo tutto il loro percorso accademico. L’esperienza residenziale è arricchita da attività culturali e professionali, tutoring individuale, workshop, incontri con aziende e momenti di confronto con il mondo del lavoro.

Le borse di studio INPS coprono dal 50% al 95% della retta annuale, in base all’ISEE del candidato e al contributo stabilito al momento dell’ammissione al Collegio.

Per accedere al bando è necessario presentare due domande separate:

Domanda INPS, da compilare online sul portale dell’Istituto entro le ore 12:00 del 30 luglio 2025;

Domanda di ammissione al Collegio IPE, da inoltrare attraverso il sito www.ipe.it, indicando la sede di interesse: Napoli o Bari.

La presentazione di entrambe le domande è condizione necessaria per partecipare alla selezione.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 27 agosto 2025.

Per approfondire l’offerta dei Collegi, conoscere i servizi e ricevere indicazioni utili per la candidatura, è previsto un Open Day online giovedì 24 luglio 2025, dalle 18:00 alle 19:00. Durante l’incontro sarà possibile confrontarsi con tutor, ex studenti e membri dello staff.