Colletta Alimentare, il primo pacco arriva da Mattarella

Il primo a fare la spesa per la Colletta Alimentare è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un pacco partito dalla Presidenza della Repubblica arriva presso il Banco Alimentare in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. “Mattarella – si legge nella nota – ha espresso il suo sostegno all’iniziativa concedendo l’Alto Patronato accompagnato da una donazione di beni alimentari, un gesto significativo di vicinanza e solidarietà”.”Ringraziamo il presidente Mattarella per il suo contributo, esempio prezioso per tutti noi che ci sprona a impegnarci ancora di più a sostegno di chi è in difficoltà”, dichiara Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare. “Confidiamo che il suo gesto possa ispirare una partecipazione corale alla Colletta Alimentare e dare il via a un gara di solidarietà capace di coinvolgere tutto il nostro paese”, conclude Bruno.