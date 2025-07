Colline in Movimento, danza, arte e territorio: gala internazionale nel Monferrato

di Massimiliano Craus

La direttrice artistica del premio “Monferrato DanzArte” Patrizia Campassi si racconta attraverso il programma, i nomi e le tante proposte del suo evento, in scena il 12 luglio tra le colline di un Monferrato sempre più protagonista in danza. Inserito a pieno titolo nel “Fubine Porta di Cultura”, il “Monferrato DanzArte” dispiega le ali con il gala internazionale “Colline in Movimento”. Due tra le tante anime di una giornata ricchissima come solo Patrizia Campassi sa regalare al popolo della danza. Partendo dal Comune di Fubine Monferrato, con in testa il sindaco Lino Pettazzi, che promuove l’evento insieme all’Associazione ArteSuoni, le “Colline in Movimento 2025” renderanno il Teatro Municipale casa ospitalissima per coreografi come Mauro Bigonzetti, Michele Merola e Enrico Morelli per la MM Contemporary Dance Company.

Del resto il “Monferrato DanzArte” è figlio legittimo “DanzArenzano Arte” della Campassi, che anche quest’anno premia l’eccellenza della danza italiana e internazionale, legata ad un grande Teatro come il San Carlo di Napoli. Il “Monferrato DanzArte” sarà infatti conferito a Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo, che il 23 dicembre del 2023, dopo la Prima del “Don Chisciotte” di Rudolf Nureyev, a sorpresa sono stati nominati Étoiles dalla loro direttrice Clotilde Vayer. Il “Monferrato DanzArte” sarà, inoltre, assegnato anche alla MM Contemporary Dance Company, compagnia di danza contemporanea diretta da Michele Merola, nata nel 1999 come centro di produzione di eventi e spettacoli e come promotrice di rassegne e workshop con l’obiettivo di favorire scambi e alleanze fra artisti italiani e internazionali. Il repertorio della compagnia, che ha sede a Reggio Emilia, è ricco e variegato, grazie ai lavori di Michele Merola e alle creazioni firmate da coreografi europei e italiani come Maguy Marin, Mats Ek, Mauro Bigonzetti, Thomas Noone, Gustavo Ramirez Sansano, Karl Alfred Schreiner, Eugenio Scigliano, Emanuele Soavi, Enrico Morelli, Daniele Ninarello, Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, Roberto Tedesco, Camilla Monga.

Il programma che la MM Contemporary Dance Company, proporrà durante il Gala “Colline in Movimento” sarà aperto dalla coreografia di Enrico Morelli “Elegia”, parte della produzione “Ballade” vincitrice del premio Danza&Danza 2023, come migliore produzione italiana, creazione di Mauro Bigonzetti per la MM Contemporary Dance Company. Un titolo dove si palesano persone alla ricerca della propria strada e della propria identità, accomunate dalla medesima inclusione in un periodo storico, in un’epoca come quella attuale, che porta vertigine e smarrimento. Individui che tracciano nuove traiettorie e che ricercano inedite strade per recuperare la propria rotta, in un momento di esilio dalla normalità. Come sempre Patrizia Campassi non si ferma alla danza fine a se stessa. Infatti in scena ci sarà anche il Cinema, rappresentato dalla madrina dell’Evento di “Colline in Movimento”, l’attrice Marta Gastini che con la sua presenza consoliderà la partnership fra “Monferrato DanzArte”, “L’Ottobre Alessandrino” ed “Alessandria Film Festival”. Il Festival alessandrino la premierà per la sua attività professionale ormai internazionale, ricordando le sue radici alessandrine, legate anche allo studio della danza classica e contemporanea, sotto la direzione didattica ed artistica proprio di Patrizia Campassi. E’ un evento quindi che crea connessioni artistiche e territoriali con Fubine Monferrato vero e proprio ponte tra il di qua ed il di là di un palcoscenico. Valore aggiunto del “Monferrato DanzArte” è senz’altro la lungimirante idea delle Borse di studio “Semi D’Arte”, assegnate a giovani allievi, che nel corso dell’anno accademico si sono distinti all’interno di accreditate accademie nazionali ed internazionali. Per l’edizione 2025 riceveranno questo sostegno due studenti del Pole National Supérieur de Danse Rosella Hightower di Cannes, diretta dall’Étoile Paola Cantalupo. I due ragazzi italiani, che entreranno a far parte del Cannes Jeune Ballet in settembre, e che si sono distinti per il loro talento e il lavoro impegnativo sono Serena Manara e Niccoló Colangelo, che rappresenteranno la scuola con “Crepuscolo”, un duo coreografato da Francesco Curci tratto dallo spettacolo “Mozart danse”.

E per concludere il neonato evento del grande ambito del “Monferrato danzArte”, ovvero il Premio “Libera Connessione” dedicato ad opere di video-danza che lo scorso 29 aprile sono arrivate da tutto il mondo e che hanno emozionato per innovazione, ricerca e eccellente qualità. I primi tre classificati saranno inseriti nella programmazione dell’Ottobre alessandrino, e il vincitore “Radici”, video ad opera di una classe dell’Istituto Coreutico Tito Livio di Milano, ha ricevuto 1000 euro donate da Energica di Casale Monferrato, che circuiterà l’opera sui suoi canali social. Per maggiori info si rimanda al sito ufficiale della manifestazione www.premiomonferratodanzarte.it