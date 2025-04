Colombe pasquali, lievitisti italiani a confronto: a Bologna la finale. La squadra campana sul podio

La squadra della egione Campania si è aggiudicata il secondo posto alla seconda edizione di “Giovani Lievitisti a confronto”, il campionato a squadre dedicato alla Colomba Artigianale riservato ai migliori lievitisti under 33 organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e Goloasi srl.

A rappresentare la Campania i pasticcieri Nino Crispo (Pasticceria Princess di Airola – Benevento), Antonio Costagliola (Guantiera Pasticceria di Bacoli – Napoli) e Alessandro Mango (Lombardi Pasticcieri di Maddaloni – Caserta) guidati dal Maestro Aniello Di Caprio (Lombardi Pasticcieri di Maddaloni – Caserta). Il primo posto è andato alla Puglia mentre la medaglia di bronzo alla Lombardia.

Le 10 regioni finaliste si sono sfidate in tre categorie: Miglior Colomba Artigianale Tradizionale (con canditi di agrumi), Miglior Colomba Artigianale al Cioccolato (impasto scuro) e Miglior Colomba Artigianale Innovativa (farcita e/o bagnata).

A decretare i vincitori una giuria d’eccezione composta da esperti del settore quali: Antonio Angora, Alessandro Bertuzzi, Gianluca Casadei, Alessio Formichetti, Giuseppe Mancini e Paolo Rufo.

La medaglia d’argento è un risultato prestigioso per i giovani lievitisti campani che dimostra come l’arte pasticcera in Regione sia una delle migliori in Italia.

La finale si è svolta lo scorso martedì 8 aprile ed è stata ospitata nelle aule dell’International School di Bologna, una scuola istituita dall’Accademia MLM con l’obiettivo di diventare un polo di eccellenza per l’informazione e la formazione nel mondo dei lievitati.

Non è stato soltanto una gara a colpi di dolcezza. È stata una vera giornata di confronto e crescita, pensata per riunire giovani lievitisti provenienti da tutta Italia e dare spazio al loro talento. Al centro dell’evento, le loro creazioni, realizzate esclusivamente con lievito madre fresco: un omaggio alla tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro.