Colombia, a Bogotà un laboratorio di teatro dedicato ad Eduardo De Filippo 

Un laboratorio di teatro in italiano a Bogotà. Lo organizza Ponte tra Culture Colombia all’Istituto italiano di cultura di Bogotà. Il laboratorio, che si terrà tutti i martedì dal 5 agosto al 2 dicembre dalle 18.30 alle 20.30, sarà un’esperienza utile per apprendere l’italiano e avvicinarsi alla cultura italiana attraverso il mondo del teatro. Per questo semestre, il laboratorio che sarà tenuto dal maestro e regista italiano Gianluca Barbadori, e dalla maestra, attrice e cantante colombo-italiana Valentina Blando, esplorerà la figura del gran attore, drammaturgo, regista e umorista Eduardo De Filippo.

Si useranno differenti strumenti formativi, dalla conversazione, ai giochi teatrali, agli esercizi di recitazione, improvvisazione, e fino ad arrivare alle letture drammatiche, al montaggio scenico, alle canzoni e alla formazione attoriale. Il laboratorio di teatro in italiano sarà aperto a tutte le età e indipendentemente dal livello di italiano o dall’esperienza scenica. Il gruppo si formerà anche grazie ai differenti livelli di conoscenza, sia per quel che concerne l’uso della lingua italiana che per il lavoro attoriale. Non si richiede conoscenza previa, solo la voglia di apprendere, giocare, nonché un impegno completo a partecipare agli incontri e a realizzare i compiti assegnati per il montaggio finale. Il laboratorio si concentra sulla creazione di materiali creativi, sulla memorizzazione di testi in italiano, sul lavoro con le canzoni e l’esplorazione di elementi culturali.