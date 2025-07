Colombia, catturato il super latitante Giuseppe ‘Peppe’ Palermo: mente della ‘ndrangheta tra cocaina e rotte globali

Le autorità colombiane hanno annunciato di aver catturato un presunto boss della ‘ndrangheta italiana in America Latina, che è accusato di aver supervisionato il traffico di cocaina e di aver gestito rotte illegali verso l’Europa. Il sospettato è stato identificato dalla polizia colombiana come Giuseppe Palermo detto ‘Peppe’. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale dell’Interpol, che ne richiedeva l’arresto in 196 Paesi. È stato arrestato per strada nella capitale colombiana Bogotà nell’ambito di un’operazione coordinata fra autorità colombiane, italiane e britanniche, nonché Europol. Secondo quanto riferito dal presidente colombiano, Gustavo Petro, Giuseppe Palermo era il principale boss della ‘ndrangheta delegato per l’America Latina e principale responsabile per il traffico di cocaina dal Sud America. Giuseppe Palermo sarebbe membro del clan di Platì, considerato “una delle cellule più ermetiche” della ‘ndrangheta, ha riferito il capo della polizia colombiana, Carlos Fernando Triana, secondo cui il sospettato “non solo guidava l’acquisto di grandi carichi di cocaina in Colombia, Perù ed Ecuador, ma controllava anche le rotte marittime e terrestri utilizzate per trasportare la droga verso i mercati europei”. Secondo le Nazioni Unite, la produzione illegale di cocaina ha raggiunto le 3.708 tonnellate nel 2023, con un aumento di quasi il 34% rispetto all’anno precedente, trainata principalmente dall’espansione della coltivazione di foglie di coca in Colombia.