Colombia, giornata “Porte Aperte” all’Istituto italiano di Cultura di Bogotà

L’Istituto Italiano di Cultura di Bogotà ha lanciato una nuova giornata Porte Aperte per il prossimo 26 luglio. I visitatori potranno provare prodotti autentici tipici italiani e prodotti locali preparati dalla sede colombiana dell’organizzazione di origini italiane Slow Food. Si organizzeranno anche un workshop per apprendere le tecniche di preparazione della pasta tradizionale italiane, uno spazio di conversazione in italiano, un laboratorio dedicato alla tarantella. In chiusura, è in programma una degustazione di vini della cantina italo-colombiana Rinascimento, accompagnata da formaggi e salumi italiani. La giornata comincerà alle 10 presso la sede dell’IIC in calle 35 # 15-32, nel quartiere Teusaquillo della capitale colombiana.