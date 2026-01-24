Colombia, il Paese della bellezza come rete di esperienze

Artigianato, biodiversità e inclusione al centro della strategia

Madrid, 24 gen. (askanews) – Alla FITUR di MAdrid, uno dei principali appuntamenti mondiali del turismo, Adriana Marìa Mejìa Aguado, direttrice generale di Artesanìas de Colombia, racconta la strategia con cui la Colombia punta a consolidare il proprio ruolo nel turismo globale.Biodiversità, ricchezza culturale e saperi artigianali diventano il cuore di un’offerta che valorizza le identità locali, la gastronomia e le tradizioni come elementi distintivi dei diversi territori. Una visione che si allarga anche a itinerari inclusivi e a nuove forme di turismo, con l’obiettivo di presentare il Paese come una rete di esperienze autentiche, capace di unire patrimonio naturale e progresso sociale.”Indubbiamente la Colombia è il paese della bellezza – dice Mejìa Aguado -. È importante sapere che la Colombia è la prima destinazione turistica del Sud America, la terza in America Latina ed è tra i 20 paesi al mondo più visitati per la bellezza dei suoi territori e per quelle destinazioni di pace ricche di biodiversità. Si distingue inoltre per la multiculturalità della cucina tradizionale, i bocconi tipici e soprattutto per quei saperi ancestrali e tradizionali impressi nell’artigianato che rappresenta il mestiere degli artigiani e delle artigiane in tutti i territori della Colombia”.”Grazie al supporto del Ministero del Commercio, dell’Industria e del Turismo, della ministra Diana Marcela Morales, della presidente di ProColombia Carmen Caballero, del direttore generale di Fontur, il dottor Mejìa, e soprattutto dell’ambasciatore della Colombia in Spagna, Eduardo Àvila Navarrete, si sta svolgendo un lavoro congiunto. Questo impegno – sottolinea la dirigente – mira a far conoscere oggi la grande rotta turistica del gruppo LGBITQ+, un percorso creato per essere inclusivi e offrire un’offerta aperta a tutti i visitatori della Colombia, il paese della bellezza. Viene inoltre invitata la consultazione del sito colombiaartesanal.com.co, dove si possono trovare itinerari turistici nei 32 dipartimenti della Colombia, il Paese della bellezza”.