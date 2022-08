Colonia, nasce il gruppo di lettura “IN Istituto” per riflessione intorno ad autori contemporanei italiani

L’Istituto italiano di Cultura di Colonia, in collaborazione con l’Italienzentrum dell’Università di Bonn, organizza il gruppo di lettura “IN Istituto”, curato e moderato dal dottor Giovanni Palilla, per promuovere il dialogo e la riflessione intorno ad autori contemporanei italiani recentemente tradotti in lingua tedesca. Il gruppo di lettura si struttura in 5 appuntamenti, che si terranno di lunedì alle 18.30 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Colonia da settembre a dicembre 2022. I testi da leggere saranno precedentemente comunicati agli iscritti. Per partecipare, infatti, è consigliabile aver letto il testo proposto (in lingua italiana o tedesca), al fine di poter prendere parte attivamente alla discussione. La discussione si terrà preferibilmente in lingua italiana. Nel corso dei 5 appuntamenti verranno proposti ai partecipanti i romanzi: Almarina di Valeria Parrella (Versprechen kann ich nichts, Hanser) e il vincitore del Premio Strega (2017) Le otto montagne di Paolo Cognetti (Acht Berge, Penguin Verlag).