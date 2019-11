Colonial Sud compie 71 anni: festa con i cento studenti formati dal colosso campano della Gda

Ascolto delle esigenze della clientela, innovazione e adeguamento ai mercati, hanno accompagnato la crescita dell’attività commerciale di Colonial Sud Group SpA, colosso dell’ingrosso ImmensoCash in Campania, che preannuncia un grande evento. Venerdi 8 novembre, a partire dalle ore 10 presso la sede di Arzano di Napoli, in Corso Salvatore D’Amato 90, si festeggerà il giro di boa dei 70 anni di attività, più uno, per l’anniversario speciale. Cento i ragazzi provenienti da scuole di Napoli tra cui l’Isis Vittorio Veneto, l’Isis Giustino Fortunato e l’Ipseoa Duca di Buonvicino, saranno premiati per aver partecipato alle giornate di formazione scuola-lavoro. Opportunità questa, che fornisce agli studenti la possibilità di acquisire le conoscenze di base, vivere l’esperienza sul ‘campo’, intuire il proprio orientamento e superare il ‘gap’ formativo per essere pronti al potenziale lavoro. “71 anni di storia rappresentano un grande traguardo, oltre che uno stimolo a proseguire con impegno la nostra crescita futura – commenta Luigi Errichiello, amministratore unico della Colonial Sud Spa – è una occasione importante, dove i nostri festeggiamenti, iniziati già dallo scorso 30 settembre offrendo in degustazione i cibi prodotti dalle industrie del nostro carnet, ci permettono di verificare la qualità dei prodotti, capire il senso delle produzioni e il confronto diretto con chi deve vendere il prodotto; così che, industria e distributore si avvicinino sempre di più e possano condividere linee commerciali comuni”. Una storia quella di Colonial Sud, iniziata nel lontano 1948 nel quartiere di Secondigliano, dove Anna Barretta, Antonio Errichiello e Vincenzo Belardo decidono di aprire un piccolo negozio al dettaglio, si approda poi ad Arzano nel 1985 con il primo cash & carry. Il notevole incremento di fatturato ha confermato la solidità della loro strategia e la nascita delle insegne: Maxipiù, Marketpiù supermercati e punti vendita sul territorio a cui si sono affiancate le insegne MaxiSidis e Sidismini, con l’entrata di Colonial Sud nel Gruppo VéGé. L’obiettivo è sempre quello di valorizzare il cliente, garantendo eccellenza, qualità e convenienza. La giornata sarà all’insegna dell’intrattenimento con l’illusionista Mago Marfi, specializzato in street magic, show di balli caraibici, la presenza del cantante di Pomigliano Carlo Paradisone, finalista del game show All Together Now su Canale 5, e nel pomeriggio, dopo la premiazione, una gustosa torta per concludere in modo scenografico l’anniversario.