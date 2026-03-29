“Coloriamo Bagnoli”, contest per il murales disegnato dagli studenti

“Coloriamo Bagnoli”: parte il bando per gli studenti delle scuole secondarie e a indirizzo artistico per realizzare un murales a Bagnoli. L’iniziativa è del commissario di governo per la bonifica e la rigenerazione dell’area di Bagnoli-Coroglio e sindaco Gaetano Manfredi e coinvolge gli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado della X Municipalità e di quelle ad indirizzo artistico con sede a Napoli. L’opera sarà realizzata nell’area adiacente il Pontile Nord.

Gli studenti potranno progettare e realizzare l’opera fino ad un’altezza di 180 cm. “Il murale sarà un segno visibile della rinascita dell’area, simbolo di partecipazione e creatività” sostiene il commissario Manfredi. Nata nel solco delle attività di valorizzazione e promozione territoriale, “Coloriamo Bagnoli” si colloca tra i progetti che intendono favorire la rigenerazione urbana del territorio attraverso il coinvolgimento attivo dell’attività scolastica. L’iniziativa è co-promossa da cinque Fondazioni che operano sul territorio – Domenico Cirillo, Giovanni e Lucia Di Trapani, Mauro Giancaspro, Cristiano Tosi e Antonio Toto Marino – che sosterranno un premio per l’eccellenza e l’innovazione delle prime tre proposte vincitrici.