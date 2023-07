Colourbook, linee per scuola e ufficio dedicate al Napoli tricolore

Quale modo migliore di celebrare la vittoria del tanto atteso terzo scudetto del Napoli, se non con una linea che rappresenti a pieno la squadra e i suoi tifosi?

La Lagicart srl, azienda proprietaria del brand Colourbook, in occasione del Back to School 2023-24, presenta l’esclusiva collezione realizzata in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli.

La passione per la squadra del cuore si trasferisce, così, dalle gradinate dello stadio alle aule scolastiche e alle scrivanie, accompagnando tifosi, grandi e piccoli, nella loro quotidianità, con l’allegria e lo spirito giusto, quello che contraddistingue uno sportivo ed un tifoso doc.

Una collaborazione, quella di Lagicart con la SSC Napoli, che va oltre “l’attaccamento alla maglia” e che si traduce nella condivisione di valori etici e sportivi.

“L’impegno, la dedizione, il duro lavoro uniti ad una profonda passione hanno reso la SSC Napoli una squadra vincente: valori inestimabili per noi della Lagicart srl, da cui traiamo grande ispirazione ed esempio”. Queste le parole di Antonio Roscigno, responsabile Marketing Colourbook. “Siamo orgogliosi di poter rappresentare attraverso il marchio Colourbook la squadra Campione d’Italia e di poter condividere con i tifosi una linea completa di prodotti di alta qualità, che li accompagneranno in ogni momento della giornata, facendo emergere lo spirito vincente che ha portato la squadra partenopea a questo traguardo storico. Ma c’è molto altro. La nostra azienda condivide con il Calcio Napoli il forte attaccamento alla città e al territorio: qui è dove siamo nati e dove continuiamo a raggiungere importanti obiettivi, anche a livello nazionale, grazie alla costanza, alla volontà e allo spirito di appartenenza“.

La campagna pubblicitaria, declinata su vari canali, partita il 7 luglio con uno spot girato completamente a Napoli, tra i luoghi simbolo della città, dal Lungomare allo Stadio, da Piazza Dante al Largo Maradona, passando per i vicoli dei Quartieri Spagnoli e la Galleria Umberto I, ripercorre una giornata tipo di ragazzi e ragazze napoletani, a scuola e nel tempo libero, attraverso momenti di condivisione di una vera ed autentica passione per il calcio e per la squadra.

La nuovissima linea Colourbook, dedicata alla SSC Napoli, si compone di una gamma straordinaria di prodotti di cartoleria, cancelleria e di accessori per la scrittura, per la scuola e l’ufficio.

Diari, zaini, astucci, cartelline polionda, raccoglitori, penne, quaderni spillati e spiralati, che compongono i set coordinati, tutti caratterizzati dallo stile inconfondibile del Calcio Napoli, con i colori sociali, azzurro, blu e rosa nella versione femminile e il logo ufficiale: autentici pezzi da collezione, frutto dell’instancabile lavoro e dell’elevatissima professionalità ed esperienza del reparto creativo Colourbook.