Colourbook presenta la nuova linea dedicata all’isola di Capri

Nel panorama sempre mutevole della moda e del lifestyle, c’è una nuova arrivata: la linea di prodotti Colourbook X Capri Vice.

Il marchio, evocativo dell’eleganza, dello stile e della personalità di uno dei luoghi più iconici del mondo, promette di portare la gioia di vivere caprese e la creatività intrinseca nel brand di stationery & office Colourbook, ad un nuovo livello di raffinatezza.

I valori che guidano il brand di moda Capri Vice sono proprio quelli dell’eleganza, di una personalità ben definita e del bien vivre, quello tipico dell’isola, che, nella nuova collezione, si mixano a creatività e stile made in Italy, l’impronta distintiva del brand Colourbook.

Dietro il marchio di prestigio Capri Vice c’è Alessandro Formisano, manager e consulente strategico, per molti anni nel mondo del lusso e dello sport e docente universitario, che porta nel nuovo progetto la sua visione audace e innovativa anche nel settore della cancelleria e degli accessori.

“Una delle caratteristiche più interessanti della nuova linea di prodotti Colourbook X Capri Vice è la sua capacità di diversificare l’offerta. Oltre ai tradizionali articoli di cancelleria rivolti principalmente al pubblico scolastico, ci sono tanti prodotti in grado di attrarre anche un pubblico più adulto”, dichiara Formisano. “Questi articoli non sono solo oggetti pratici, ma possono diventare ricordi di viaggio, regali speciali o souvenir dell’Isola azzurra, aprendo nuove opportunità di distribuzione e canali di vendita”.

Le scelte stilistiche e grafiche di Capri Vice si ispirano alle iconografie tipiche dell’isola di Capri, creando un legame autentico con la sua eleganza senza tempo. Le graphic novel utilizzate, caratteristiche del brand, diventano originali copertine di quaderni, trasformando l’ordinario in straordinario. I colori bianco, blu e rosso a contrasto, infine, scelti appositamente per richiamare l’atmosfera unica dell’isola, risultano vibranti ed assolutamente irresistibili.

“Per la collezione di lancio, sono stati selezionati solo i prodotti che rispecchiavano al meglio l’appeal del target e del segmento di mercato individuato”, afferma Antonio Roscigno, responsabile Marketing di Colourbook. “Questo assortimento mirato, basato su un’analisi strategica approfondita, assicura che ogni prodotto Colourbook X Capri Vice sia una piccola opera d’arte in sé, capace di catturare l’immaginazione di chiunque lo acquisti o lo riceva in regalo”.

La mini-collezione si compone di eleganti borracce, in quattro capacità; un set di mini-quaderni che nelle illustrazioni evocano l’essenza immortale dell’isola caprese; sei diversi quaderni spiralati, sempre con illustrazioni a tema; penne a sfera, che, per i raffinati dettagli e l’astuccio cilindrico, rappresentano uno stiloso oggetto di scrittura e la matita infinita, accessorio perfetto per scrivere, disegnare e, grazie alla gomma contenuta nel cappuccio rotante, cancellare con facilità.

Non solo una nuova linea di prodotti, quindi, ma un’esperienza di stile ed eleganza senza tempo, che porta con sé l’essenza vibrante e vivace di Capri in ogni dettaglio e nuance. Un nuovo concetto di lusso, pop ed accessibile, che rende il glamour dell’isola alla portata di tutti coloro che desiderano abbracciare la bellezza e lo stile unico di questo luogo magico.