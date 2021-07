Colourbook punta sull’e-commerce per avvicinare sempre più i clienti

Non solo in cartoleria. Da oggi è possibile acquistare i prodotti Colourbook comodamente da casa.

È infatti disponibile sul sito www.colourbook.it, una colorata vetrina virtuale, dove vedere e selezionare con pochi click ed in modo intuitivo gli articoli, tutti suddivisi per categorie e corredati da foto e descrizioni.

Lagicart s.r.l, azienda proprietaria del brand, sceglie in questo modo di offrire un ulteriore servizio agli stationery-addicted di ogni età, andando incontro alla crescente richiesta del mercato, resa più incalzante dalla pandemia, che vede l’online sempre più presente in ogni settore merceologico ed avvicinando sempre più il marchio alle esigenze dei consumatori. Online e punto vendita infatti ormai viaggiano di pari passo; in tanti usano il web come fonte di informazione, garanzia di affidabilità per i clienti, prima di acquistare in negozio.

È così che Colourbook continua la sua evoluzione, facendosi strada e portando avanti la sua strategia, oggi con un nuovo canale di vendita, puntando sempre sulla creatività, sulla qualità ed originalità che contraddistingue gli oltre 1.300 prodotti.

L’e-shop Colourbook è un mezzo importante infatti per consentire al brand di continuare a crescere, una vetrina che gli permetterà di essere sempre più riconoscibile in tutto il Paese, consolidando la sua distribuzione sul territorio italiano nel 2021, per poi esplorare in un prossimo futuro anche i mercati internazionali. La navigazione sul sito è semplice e smart, sia da desktop, sia da dispositivi mobile, con particolare attenzione alla user experience ed il vasto catalogo è costantemente aggiornato con tutte le ultime novità, come la collezione Back to School 2021-22.

Dai nuovi astucci Up&Down, ideati per essere trasportati comodamente da casa a scuola e da scuola a casa, ai rotoli portapenne in tessuto della linea Creativity Starts with Colourbook, con 4 diverse grafiche all-over, pop e di tendenza e i Pucciosi, zampine morbide e tenere, che diventano con Colourbook pratici portapenne.

Immancabili per la scuola penne, matite, gomme, temperini, bianchetti, balaustroni e tutto il set per la tecnica, che Colourbook trasforma in un’allegra mini-fattoria, di buffi animaletti, simpatiche verdurine e vivaci stampe, rendendo divertente e giocosa la vita a scuola e non solo.

Nuance pastello o più vitaminiche, stampe all-over e tantissimi originali soggetti, anche nella esclusiva collezione Paper and Gift, un’intera linea di prodotti tutta dedicata al confezionamento e ai regali. Tra le novità, le tazze My Mug, una simpatica idea regalo, adatta ad ogni uso. Disponibili per l’e-shop i principali metodi di pagamento, tra i quali Amazon Pay. Spedizione su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di tracciare l’ordine ed un servizio di sms che avviserà l’utente dell’avvenuta spedizione e successiva consegna. La spedizione è gratuita per gli ordini al di sopra dei 50€. Una live-chat è inoltre a disposizione dei clienti, per accompagnarli in ogni fase dell’acquisto, fino alla consegna dei prodotti, garantita in modo puntuale ed organizzato.