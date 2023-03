Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Manzoni dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco contro un palazzo, colpendo la finestra di un’abitazione al primo piano, abitata da una pensionata incensurata di 83 anni. Non ci sono feriti. Indagano i Carabinieri.