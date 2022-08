Colpi di avvertimento contro droni cinesi. La mossa di Taiwan

Le forze armate taiwanesi hanno sparato per la prima volta colpi di avvertimento contro “droni civili cinesi trovati nell’area di Kinmen“, gruppo di isole amministrato da Taiwan a pochi chilometri dalla costa continentale del Fujian. In una nota, il ministero della Difesa di Taipei ha riferito che il Kinmen Defence Command ha rilevato nel pomeriggio più incursioni nelle aree di Dadan, Erdan e Shiyu. Alle 17.59 locali (11.59 in Italia), una nuova incursione ha portato all’uso di colpi veri secondo il nuovo programma di contenimento in 4 mosse: “Avvertimento, segnalazione dell’incursione, espulsione del drone e abbattimento”.