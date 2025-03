“Colpi di Tosse”: Lino Vairetti tra musica, arte e memoria in mostra a Napoli

Si inaugura oggi mercoledì 5 marzo alle ore 19:00 presso la Frame Ars Artes Gallery di

Napoli al corso Vittorio Emanuele, 525 – la Mostra Personale Rock Art di Lino Vairetti

intitolata “Colpi di Tosse”. Nella mostra antologica saranno esposte molte opere

grafico/pittoriche, sculture e fotografie realizzate dagli anni ‘70 ad oggi parallelamente al

percorso musicale dello stesso Vairetti che è fondatore, cantante e leader della

formazione musicale di “progressive -rock” Osanna.

Ci saranno in mostre le prime foto storiche di un giovanissimo Pino Daniele appena

ventenne scattate sulla collina dei Camaldoli nel 1976 alcune delle quali diventate

copertine di riviste come “Ciao 2001” e “Musica Leggera” e copertine di alcune

pubblicazioni discografiche come: “Che Calore” e “Fortunato”, 45 giri in vinile del 1976 e

“Tracce di Libertà” cofanetto postumo pubblicato nel 2015. Ci saranno foto storiche ed

inedite di musicisti rock degli anni ’70 come: Adriano Assanti del gruppo rock Moby Dick,

Peter Gabriel dei Genesis, Gianni Leone del Balletto di Bronzo, Geremia Blù, Danilo

Rustici e Tony di Mauro. Saranno esposti per l’occasione molti quadri con tecniche miste

realizzati per copertine di album in vinile da “Tempo di Percussioni” del Maestro Antonio

Buonomo del 1975 fino all’ultimo album “Il Diedro del Mediterraneo” degli Osanna del

2021 passando per altre copertine quali: “Taka Boom” del 2001, “Uomini e Miti” del 2003,

“Prog Family” del 2009, “Rosso Rock” del 2012, “Tempo” del 2013, “Palepolitana” del

2015, “Pape Satan Aleppe” del 2017 e tante altre. Alcuni lavori sono dedicati alla propria

madre Giulia Carugno chiamata “la camiciaia degli artisti” che negli anni ’60 realizzava

appunto “camicie su misura” per alcuni artisti quali: Sergio Mascaro, Gianni Pisani,

Gerardo Di Fiore, Elvira Pirozzi e molti altri, che in qualche modo sono stati “mentori” dello

stesso Lino Vairetti. Saranno esposte alcune sculture dalla prima testa in gesso realizzata

nel 1967 sotto la guida del Maestro Gerardo Di Fiore, fino a dei bassorilievi in bronzo ed in

legno dedicati a Gianni Pisani e Marianna Troise, passando per gli ultimi lavori pittorici e

grafici del 2024 e 2025. Durante la permanenza della mostra che si terrà dal 5 al 19 marzo

2025, sarà proiettato il giorno mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 19:00 il film documentario

realizzato nel 1994 da Tony Stefanucci; “Alla ricerca dell’arte perduta” con testi di Vitaliano

Corbi e musiche di Lino Vairetti. Il docufilm inserito nella rassegna “Film-Ars” di M.

Deborah Farina e programmata nella stessa Galleria Frame Ars Artes, è una disamina

sulle problematiche dell’Arte moderna a Napoli prodotta dai grandi artisti dagli anni ’50 in

poi con una precisa e mirata indagine critica e culturale molto e giustamente provocatoria.

Un Docufilm assolutamente da vedere e discutere. La Mostra è stata fortemente voluta

dall’architetto Paola Pozzi, presidente dell’Associazione Frame Ars Artes, che ne ha anche

curato l’allestimento insieme a Brunello Nardone e lo stesso Lino Vairetti.

Il testo critico è a cura dello storico dell’arte: Domenico Natale.