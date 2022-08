Colpito da fulmine sulla spiaggia a Soverato, è in coma farmacologico

Sono stazionarie le condizioni dell’uomo di 32 anni, residente a Bergamo ma di origini calabresi, colpito ieri da un fulmine a Soverato, in Calabria. Il trentaduenne, che si trovava nella cittadina balneare del catanzarese in vacanza, e’ ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in prognosi riservata. L’uomo, che e’ in coma farmacologico, era sull’arenile assieme alla famiglia quando si e’ verificato un temporale con tuoni e fulmini, uno dei quali si e’ abbattuto sulla spiaggia che in quel momento era affollata di bagnanti. L’uomo e’ stato soccorso e stabilizzato dal personale del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. Gli altri componenti del nucleo familiare del ferito, la moglie, il figlio piccolo e la suocera, che non sono stati colpiti direttamente e hanno stanno meglio a parte lo shock per quanto avvenuto sotto i loro occhi.