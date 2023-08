Colpito dall’elica del gommone, annega in Costiera amalfitana. Ancora introvabile il corpo

Non hanno dato ancora esito le ricerche in mare del 29enne salernitano che risulta disperso da ieri pomeriggio in Costiera Amalfitana. Capitaneria di Porto e vigili del fuoco stanno setacciando in lungo ed in largo il tratto tra il porto di Cetara e la spiaggia di Erchie (Maiori), nella speranza di recuperare il corpo del giovane. A distanza di oltre 24 ore dall’incidente, infatti, le speranze di ritrovarlo in vita sono praticamente nulle. Il giovane, cuoco in una struttura di Salerno, era in barca con due amici quando, probabilmente a causa di una virata improvvisa, è finito in acqua. Successivamente sarebbe stato colpito dall’elica dell’imbarcazione che avrebbe effettuato una manovra errata. L’attività di ricerca è coordinata dalla Capitaneria di Porto di Salerno, guidata dal comandante Attilio Maria Daconto. In mare anche i vigili del fuoco che stanno sorvolando la zona con un elicottero con sommozzatori a bordo. Alle ricerche stanno prendendo parte anche i sommozzatori del nucleo regionale vigili del fuoco di Napoli con il supporto del robot Rov, attraverso il quale è possibile perlustrare in profondità i fondali. Al molo Manfredi del porto di Salerno, inoltre, è stata allestita una postazione per la sostituzione dei materiali per le immersioni. La task force, al momento, non ha dato esiti ma le ricerche proseguono.