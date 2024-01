Coltivazione domestica della cannabis, già 30mila le firme raccolte: obiettivo 50mila adesioni più vicino

Sono 30.000 le firme raccolte a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la coltivazione domestica di cannabis promossa dall’Associazione Meglio Legale insieme a una rete di oltre 30 partner. Sono state ottenute In meno di un mese e sono già oltre la metà di quelle necessarie (50.000) per poter depositare la proposta “Io coltivo” che si basa su modello tedesco: altri paesi europei, come la Germania, infatti, fanno notare i promotori, stanno avanzando verso la decriminalizzazione della coltivazione per uso personale e la legalizzazione dei cannabis club. La sottoscrizione della proposta è possibile online con l’Identità Digitale (SPID) al sito https://www.iocoltivo.org/ “In questo paese fumare Cannabis non è un reato, coltivarla per uso personale è punibile con il carcere fino a 6 anni. Con questa semplice proposta vogliamo correggere uno dei più grandi paradossi sulle leggi sulle droghe in questo paese” ha detto Antonella Soldo, coordinatrice dell’associazione Meglio Legale. Io Coltivo è una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Meglio Legale insieme a Associazione Luca Coscioni; Eumans; Forum Droghe; Aduc; Antigone; Volt; Cannabis Service; Radicali Milano; Cannabis For Future; Be Leaf; Soft Secrets; Giovani Socialisti; Giovani Democratici Roma; Rifondazione Comunista; Giovani Verdi Europeisti; Piu Europa; Generazione; Giovani Democratici Lombardia; Radicali Cuneo; Canapa Sativa Italia; Radicali Rimini; A buon diritto; Potere al popolo; Comitato Ventotene; Dolce Vita; UDU Catania; Cattolica Futura; Unione Popolare; Universitari Liberi e Possibile.