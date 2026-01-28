Coltiviamo Agricoltura sociale X edizione: assegnati 40mila euro ai tre progetti vincitori

Dal vino delle Langhe delle pari opportunità, al vivaio campano dove si coltiva l’inclusione, all‘orto modello in Emilia Romagna gestito da studenti con disabilità e fragilità che farà da apripista. Sono i tre vincitori della X edizione del bando ‘Coltiviamo l’agricoltura sociale’ premiati nella sede nazionale di Confagricoltura, con 40mila euro ciascuno. Storie sociali di passione, a partire dalla azienda Abellonio Roberto Cascina Piccaluga per la produzione del vino ‘8pari =’, progetto dedicato a persone in condizioni di fragilità (con problemi di salute mentale, rifugiati, donne sole con figli o vittime di violenza), che necessitano di sperimentare e rafforzare le proprie competenze in un contesto lavorativo accogliente. A vincere è la storica azienda vivaistica e fattoria didattica a Pozzuoli, Tammaro, dove la cura di piante e fiori, dà la possibilità di sviluppare abilità pratiche e di autonomia, diventando un laboratorio di integrazione. Premiata nel ferrarese anche la Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra che realizzerà l’Orto dell’Inclusione gestito da studenti con disabilità e fragilità. Attraverso attività agricole guidate, i ragazzi acquisiranno competenze pratiche e relazionali, nel produrre e commercializzare i prodotti presso il punto vendita del Borgo Le Aie, nel territorio di Voghiera; il progetto genererà un modello di economia circolare e solidale capace di autosostenersi e relazionarsi con la comunità locale, che diventerà un manuale da diffondere come buona pratica da replicare in altre aree rurali dell’Emilia-Romagna. Due, infine, le sezioni speciali, con 20mila euro ciascuno; per le cooperative sociali che si occupano della gestione e riqualificazione del verde pubblico, il premio è andato a Ventotenemia Aps – L’agricoltura non Isola: percorsi di inclusione socio-lavorativa a Ventotene nel Lazio. Mentre il premio celebrativo del decennale del bando è stato consegnato a -Tirollallà srls -Everyone is an alien somewhere – Coltiviamo speranza Sicilia – Santa Croce Camerina nel ragusano.