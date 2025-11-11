Colture tradizionali e paesaggio: A tavola con l’arte a Palazzo Reale per i 2500 anni di Neapolis

In occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, in collaborazione con il Palazzo Reale, promuove il convegno “A tavola con l’arte. Le colture di eccellenza nella provincia di Napoli per la tutela e la conservazione del paesaggio”, che si terrà il 17 novembre 2025 alle 9:30 nella Sala Conferenze del Palazzo Reale.

L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo delle colture agricole tradizionali e delle eccellenze agroalimentari come strumenti di tutela attiva del paesaggio e di continuità culturale, in grado di coniugare sapienza contadina, identità territoriale e innovazione produttiva.

I saluti e l’introduzione saranno affidati a Paola Ricciardi, soprintendente Abap per l’area metropolitana di Napoli, a Tiziana D’Angelo, direttrice delegata del Palazzo Reale, e a Brunella Como, responsabile del settore patrimonio demoetnoantropologico della Sabap Na-Met.

Il programma del convegno prevede la presentazione di casi studio significativi delle eccellenze agroalimentari napoletane: Mimmo De Gregorio illustrerà la mela limoncella di Sant’Agata de’ Goti, Francesco Scala parlerà della ciliegia Somma dei Monti Lattari, mentre Bruno Moresca approfondirà le caratteristiche e la storia del limone di Sorrento IGP. A questi contributi si aggiungeranno gli interventi di Giuseppe Orefice, esperto di sviluppo locale integrato, e di Alessandro Manna, presidente dell’associazione Siti Reali.

La sezione intitolata “A tavola con l’arte dai Borbone ai Savoia nelle collezioni di Palazzo Reale e Villa Pignatelli” sarà curata dai funzionari del Palazzo Reale Stefania Gatto, Antonella Delli Paoli ed Elena Carrelli. L’obiettivo è raccontare come la cultura alimentare e le forme storiche del paesaggio rurale si intreccino con il patrimonio artistico e storico della città.

Al termine del convegno, sarà possibile partecipare a una visita guidata tematica all’Appartamento di Etichetta e al Giardino Pensile del Palazzo Reale, per esplorare i legami tra arte, natura e cultura del cibo alla corte borbonica. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.