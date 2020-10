Columbus day, iniziative della Niaf in difesa di un patrimonio storico e culturale di tutti gli italiani

La Niaf (Fondazione degli Italiani d’America) ha ospitato una tavola rotonda virtuale, dal titolo “Cristoforo Colombo e il dibattito nazionale”: vi hanno preso parte il professor William J. Connell, storico e professore alla Seton Hall University; Anthony C. Wisniewski, ex consigliere generale della Christopher Columbus Fellowship Foundation e autore di un recente editoriale su The Baltimore Sun; e George Bochetto, avvocato di Bochetto & Lentz, che rappresenta un gruppo di residenti di Filadelfia che lottano per mantenere la statua di Cristoforo Colombo. Il webinar è stato moderato dal membro del consiglio della Niaf Anthony DiSandro. Il webinar è disponibile sul NIAF YouTube Channel. Il webinar ha avuto 1.323 iscritti su Zoom ed è stato visto finora da 5.200 persone su Facebook. Il presidente della Niaf Pat Harrision ei vicepresidenti Anita McBride e John Calvelli hanno inviato messaggi di “Happy Columbus Day” per l’evento virtuale We the Italians Columbus Day. Puoi visualizzare l’intero evento qui.

Le altre attività recenti della Niaf

La vicepresidente per gli affari culturali della Niaf Anita McBride è stata citata in questo articolo dell’Adnkronos: Gli italiani del Niaf: Gli italiani del Niaf: ‘Sottrarre Colombo alla politica, restituirlo alla storia.

Il vicepresidente internazionale della Niaf John Calvelli ha partecipato a un pannello alla Drexel University attraverso il Pennoni Honors College di Drexel.

La Niaf ha emesso un comunicato in cui condanna il deturpamento e la rimozione delle statue di Lincoln e Roosevelt a Portland, Oregon. Vedi qui.

I membri del Congresso Bill Pascrell (D-NJ) e Mark Amodei (R-NV), co-presidenti della delegazione congressuale italoamericana, hanno presentato una risoluzione alla Camera dei rappresentanti per stabilire ottobre come Mese del patrimonio italoamericano. Puoi leggere la versione ufficiale e la risoluzione qui. La Niaf ha pubblicato l’annuncio sui social media.

Un nuovo documentario su Cristoforo Colombo coprodotto dai Cavalieri di Colombo e dalla National Columbus Education Foundation con narrazione di Chazz Palminteri è stato presentato in anteprima su EWTN durante il fine settimana. Può essere visualizzato qui.

Il presidente degli Stati Uniti ha emesso un proclama ufficiale il Columbus Day. Puoi aprirlo qui.

Il segretario del lavoro degli Stati Uniti Gene Scalia ha pronunciato il discorso del Columbus Day a Steubenville, Ohio. Puoi leggerli qui.