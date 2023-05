Combattere l’inflazione: codici sconto per risparmiare online

Gli ultimi dati rilevati dall’Istat parlano di un aumento dell’inflazione di quasi 10 punti percentuali su base annua. Significa che rispetto all’anno scorso, lo stesso prodotto oggi si paga quasi il 10% in più. L’inflazione riguarda tutti i beni, compresi quelli online perciò moltissime persone sono oggi alla ricerca di metodi e sistemi per contenere le spese e rendere lo shopping meno caro. Noi abbiamo individuato ben cinque modalità estremamente valide da mettere subito in pratica per risparmiare online.

1. Fare una lista

La lista della spesa e degli acquisti è da sempre uno strumento prezioso e imprescindibile per favorire il risparmio. Consente di acquistare solo lo stretto necessario evitando di lasciarsi prendere la mano. Non bisognerebbe mai iniziare a fare acquisti online senza un’idea precisa perché si rischia di mettere nel carrello virtuale un po’ di tutto alzando le spese. Ad oggi esistono anche app per smartphone e computer che aiutano a fare una lista della spesa virtuale invece che sui classici pezzettini di carta.

2. Procurarsi dei codici sconto

Al giorno d’oggi, vale sicuramente la pena approfittare dei codici sconto – offerti da portali specializzati come Migliorisconti.it – da inserire nel carrello per avere uno sconto percentuale sul totale da pagare. Inoltre, sono davvero vantaggiosissimi i coupon promozionali e le offerte speciali che rappresentano ottime soluzioni per combattere il vertiginoso aumento dei prezzi visto negli ultimi tempi. Questi codici alfa numerici sono perfetti per contrastare l’inflazione che sta colpendo ogni genere di prodotto da quelli alimentari fino all’abbigliamento, due delle categorie in assoluto più ricercate sulla rete.

Tantissime persone che sono già abituate a fare shopping online, sono pronte ad affermare che l’utilizzo di codici sconto ha completamente rivoluzionato le loro modalità di acquisto. In tempi in cui l’inflazione galoppa e raggiunge livelli record mai visti in precedenza, i coupon promozionali stanno ampliando la loro diffusione.

3. Confrontare i prezzi

Può sembrare banale da dire ma confrontare i prezzi è ancora oggi altamente consigliato per risparmiare. In pochi si rendono conto che i prezzi possono cambiare anche considerevolmente da un sito all’altro perciò vale la pena svolgere un po’ di attività di ricerca in più, onde evitare di finire come il conto corrente in rosso. Per tantissime famiglie risparmiare anche solo poche decine di euro fa un’enorme differenza perciò questo consiglio è tutt’altro che scontato.

4. Iscriversi a programmi fedeltà

Nel momento in cui si è alla ricerca di validi metodi per combattere l’inflazione, è bene iscriversi a programmi fedeltà che spesso danno diritto in esclusiva a codici sconto e coupon spesa. Oggi spesso i programmi fedeltà prevedono anche l’uso di app per smartphone che mettono a disposizione sconti e offerte esclusive. Altri invece inviano il materiale promozionale comodamente all’indirizzo e-mail.

5. Scegliere un punto di ritiro

Infine, per riuscire a risparmiare sullo shopping online, bisogna fare attenzione anche alle spese di spedizione che spesso incidono non poco sul conto da pagare. L’ideale sarebbe considerare un punto di ritiro al posto della consegna a domicilio che può essere piuttosto costosa.