Comcast, via libera spin-off da 7 mld per reti NBCUniversal

New York, 20 nov. (askanews) – Mercoledì, il gigante dei media Comcast ha annunciato che concretizzerà il piano per scorporare le sue reti televisive via cavo NBCUniversal, mettendo ai margini un’attività che un tempo era il suo fiore all’occhiello.

L’azienda separerà i canali di intrattenimento e quelli di notizie. Lo spin-off interesserà MSNBC, CNBC, USA, Oxygen, E!, Syfy e Golf Channel. Tali asset hanno generato circa 7 miliardi di dollari di fatturato nei 12 mesi conclusi il 30 settembre.

Bravo rimarrà parte di NBCUniversal di Comcast e continuerà ad alimentare il servizio di streaming della società, Peacock. La separazione includerà anche asset digitali come Fandango e Rotten Tomatoes, GolfNow e Sports Engine, ha spiegato una nota della società.

Si prevede che la separazione dei canali richiederà circa un anno. Comcast ha perso 365.000 clienti TV durante il terzo trimestre, mentre l’intero settore delle TV a pagamento ha perso in totale circa 4 milioni di clientinei primi sei mesi dell’anno. Nel premercato Comcast sta guadagnando lo 0,4%