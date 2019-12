Comdata, nuova sede nell’agglomerato industriale di Marcianise

Ha aperto i battenti, oggi, nell’agglomerato Asi di Marcianise, la nuova sede operativa di Comdata spa, prestigiosa multinazionale operante nel settore dei servizi alle imprese, nelle aree dell’assistenza clienti, della gestione dei processi di back office e di gestione del credito.

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza dell’ amministratore delegato, Alessandro Zunino, del direttore del personale Italia, Enrico Martino, dell’ Operation manager Inps, Luca Marano, del Direttore security facility, Antonio Napoli, del Business unity Inps director Natasha Francavilla del Capo Sito Gianluca Salsone e del Presidente del Consorzio Asi Caserta, Raffaela Pignetti.

Comdata è il quinto player nel mondo nel settore Customer Operations e leader in Italia, con oltre 10.000, dipendenti e più di 20 centri operativi in tutto il territorio italiano.

Nel mondo, i dipendenti sono oltre 50.000, utilizzando 30 lingue in 4 continenti e 22 nazioni, con oltre 670 client.

La sede casertana gestirà il contact center multicanale di Inps per i prossimi 2 anni: 650 i lavoratori già in attività che, questa mattina, hanno varcato per la prima volta i cancelli del nuovo sito.

Grande soddisfazione per questo nuovo e prestigioso ingresso nell’area area industriale del Consorzio Asi è stata espressa dal Presidente, Raffaela Pignetti:

“Ringrazio vivamente il management di Comdata Spa, per aver accolto il nostro invito e scelto l’area industriale di Caserta per questa importante sede operativa. Il sito casertano avrà ricadute importanti sul piano occupazionale. Nelle prossime settimane, infatti, la platea dei lavoratori salirà a oltre 1000 unità lavorative con un incremento di 350 nuovi posti di lavoro”.

La nuova sede operativa è situata nel’agglomerato industriale di Marcianise, lato San Marco, all’interno del complesso condominiale “Great Center” dell’imprenditore Pasquale Orofino, presente alla cerimonia inaugurale.