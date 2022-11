Come aumentare i contatti commerciali esteri con la SEO internazionale

Oltre il 64% del traffico verso siti di aziende B2B proviene dalla ricerca organica sui motori di ricerca (fonte: BrightEdge). Investire nella SEO, specialmente se il tuo target è all’estero, è quindi fondamentale per essere la prima azienda che i tuoi potenziali clienti trovano nei risultati di ricerca.

Grazie a questa strategia di digital marketing puoi ottenere visibilità e ottenere nuovi clienti internazionali, ma solo se fatta alla perfezione.

Cos’è la SEO?

Innanzitutto, chiariamo il concetto di SEO: l’acronimo sta per “Search

Engine Optimization”, e si tratta di un’attività di digital marketing che mira a far posizionare un sito web tra i primi risultati di ricerca, più in alto possibile.

Questo risultato si ottiene grazie a un’accurata stesura dei contenuti testuali che vengono poi pubblicati sul sito, i quali devono rispondere agli intenti di ricerca di chi cerca determinate parole chiave e devono rispettare alcuni canoni di qualità previsti dall’algoritmo di Google, come ad esempio:

la traduzione dei contenuti fatta a regola d’arte per tutte le lingue;

la user experience modellata sul target estero di riferimento;

le performance del sito ottimali anche dal punto di vista tecnico (velocità di caricamento delle pagine, qualità delle immagini…).

Alcuni presupposti importanti

Abbiamo detto, quindi, che l’ottimizzazione di un sito multilingue è un’attività fondamentale per intercettare nuovi potenziali clienti all’estero. Ma non è tutto, bisogna contare su delle buone basi per far sì che la strategia SEO funzioni.

In primo luogo, devi essere in grado di comunicare perché gli acquirenti stranieri dovrebbero comprare da te piuttosto che da un fornitore locale (la cosiddetta Unique Selling Proposition) e differenziarti dalla concorrenza presente in ogni Paese.

Una volta trovata la nicchia di mercato in cui vuoi stabilirti, occorre trovare le parole chiave con cui i tuoi potenziali clienti cercano sui motori di ricerca il prodotto o servizio che offri. Con un sito ottimizzato alla perfezione, gli utenti ti troveranno tra le prime aziende proposte nei risultati di ricerca e visiteranno il tuo sito.

A questo punto accertati che il visitatore acquisito non se ne vada subito dal sito: puoi farlo attraverso alcune tecniche di CRO (Conversion Rate Optimization), le quali ti aiutano a ottenere più richieste di contatto, download di brochure, o qualsiasi azione desideri venga portata a termine dai potenziali clienti.

Cerca un’agenzia SEO per ottenere risultati costanti nel tempo

Ottimizzare i contenuti e gli aspetti tecnici del tuo sito, in modo da realizzare una vincente strategia SEO all’estero, non è una cosa semplice. Gestire un sito multilingua e lavorare nel suo posizionamento sui motori di ricerca sono attività che solo un’agenzia web specializzata può compiere senza fare danni e, soprattutto, ottenendo risultati concreti.

Rivolgendoti a un’agenzia con esperienza di web marketing internazionale avrai la sicurezza di scegliere gli strumenti giusti, lavorare in modo tecnicamente impeccabile e ottenere un ritorno sull’investimento: affidati a un partner che conosca i mercati esteri, le abitudini dei pubblici stranieri, le tecniche esatte per farti trovare ovunque nel mondo.

Yourbiz può essere il tuo partner per ottenere nuovi contatti all’estero e convertirli in clienti effettivi.



