Oggi siamo in un mondo interconnesso. Internet, insieme agli smartphone e PC, ha cambiato il modo in cui vengono svolti gli affari (gli affari online in modo particolare). Per avere successo nel mondo online e nei risultati di ricerca di Google, spesso hai bisogno di un consulente SEO.

Che cos’è un consulente SEO?

Ebbene, in genere un “consulente” di qualsiasi tipo è un esperto su un particolare campo che viene pagato per fornire consigli da individui o aziende che ne hanno bisogno di suoi servizi.

Un consulente SEO e un esperto in ottimizzazioni per motori di ricerca e sono pagati da aziende e proprietari di siti web per dare loro consigli su come ottenere classifiche più alte, traffico più mirato e, in definitiva, maggiori profitti per i loro siti web.

Adesso vediamo come avere successo nel mondo online super competitivo di oggi, pieno di siti Web che lavorano con esperti in search engine optimization.

1. Metti in ordine le tue risorse online

Questo va ben oltre la semplice organizzazione della tua attività online. Le tue risorse web sono tutto, dal tuo sito web ai tuoi profili di social media. Questi “assets” devono essere in ordine, dovrebbero essere completamente aggiornati con le ultime informazioni sulla tua azienda, logo, contenuti, etc.

2. Contatta un esperto di search engine optimization

Prova a contattare un consulente SEO (o anche un’agenzia SEO, perché no) per discutere su come puoi avere successo online. Chiedi a loro un preventivo, risultati SEO che hanno avuto per altri clienti, etc.

3. Conosci la tua concorrenza online

Qualsiasi buon imprenditore deve sapere chi sono i suoi competitors. Devi sapere con chi competi su Google. Nel mondo online questo è più importante che nel mondo reale. È necessario essere consapevoli dei canali di marketing utilizzati dalla concorrenza.

Questo è un passaggio che molte nuove aziende non considerano. Questa conoscenza è fondamentale perché può aiutare a determinare come procedere e prevenire il fallimento. Nel complesso, il tuo primo passo non dovrebbe essere solo capire che tipo di attività online desideri avere, ma come farlo funzionare contro la forte concorrenza.

4. Comprendi l’importanza dei backlink

Una buona strategia sui social media è molto importante, ma Google rimane uno dei più grandi strumenti che i nuovi clienti possono utilizzare per scoprire la tua attività.

Per questo motivo, è importante avere una buona strategia di ottimizzazione dei motori di ricerca.

Ricorda che Google classifica i siti web in base ai diversi fattori di ranking. È inoltre necessario aggiornare regolarmente i contenuti e avere backlinks di qualita (non quantita).

5. “Core web vitals” diventano segnali di ranking nel maggio 2021

Devi stare al passo con i requisiti di Google. Google conferma che i “Core Web Vitals” stanno diventando segnali di posizionamento per i risultati di ricerca a maggio 2021.

Che cosa significa? Web Vitals è un’iniziativa di Google per fornire una guida unificata per segnali di qualità essenziali per offrire un’ottima esperienza utente sul Web. In altre parole, devi avere un sito Web veloce, sicuro, funzionale.

L’Internet è un mondo in movimento. Devi stare al passo.