Come avere un look da star a Capodanno: i consigli del chirurgo Marco Ferretti, esperto di medicina estetica

L’anno che verrà! E’ appena trascorso il Natale ed è già una corsa alla preparazione della notte più magica dell’anno, da trascorrere in allegria tra parties blindati e fiumi di champagne, curando in primis il proprio look che sia quanto più luminoso possibile. Ed allora quali sono i trattamenti estetici last minute per conquistare un’immagine da red carpet? Interpelliamo sull’argomento il Marco Ferretti, chirurgo generale, esperto di chirurgia plastica e di medicina estetica.

Dottor Ferretti, quali sono i consigli per avere un aspetto gradevole “immediato”?

Il periodo finale dell’anno è ricco di fermenti per la medicina estetica in quanto si richiedono interventi veloci, che diano risultati positivi immediati, per cui, al di là dei classici filler e botox, che hanno bisogno di alcuni giorni per i trattamenti ed il raggiungimento dei risultati, è molto richiesto il peeling abbinato al PRX che rende la pelle del viso estremamente lucida e luminosa in pochissimo tempo. Molto in voga in questo momento è anche il ricorso al collagene da iniettare sul corpo ma anche da bere. Ed ancora, è nostro costume con la mia equipe, effettuare una buona biorivitalizzazione o bioristrutturazione del viso.

È ovvio comunque che fare un bel filler dà la possibilità di ridare un po’ di volume e soprattutto di delineare il viso a mò di scultura. Ricordiamoci però che i trattamenti iniettivi possono provocare l’insorgenza di alcuni piccoli lividi, per cui è preferibile effettuarli due, tre giorni prima delle feste. I peeling invece si possono fare anche il giorno prima di un evento senza nessun problema.

Come agire in sicurezza per i trattamenti iniettivi?

L’acido ialuronico, che è la molecola per eccellenza che noi andiamo a iniettare, è una sostanza naturale già presente nel nostro corpo, quindi tendenzialmente non dà intolleranze. Ciò che potrebbe provocare reazioni allergiche è la lidocaina, un anestetico locale presente in alcuni tipi di filler”.

A parte il volto, Dottor Ferretti come è opportuno trattare il dècolletè per avere un effetto levigato?

Questo trattamento è molto richiesto dalle donne in generale, non solo da quelle più avanti con l’età. Anche per questa parte del corpo è utile applicare la terapia iniettiva accanto ad una bio-ristrutturazione dell’intera zona.

Le braccia, “croce e delizia” dell’universo femminile…

Il trattamento più smart è sempre quello dell’utilizzo della biorivitalizzazione senza aghi, andando ad elettroporare le sostanze che vogliamo veicolare. Al fine di ottenere risultati più che soddisfacenti, spesso uso abbinare questa metodica alla terapia iniettiva

Dottor Ferretti, tra i suoi clienti annovera sempre di più anche il “sesso forte”…

Certo; gli uomini sono particolarmente attivi nel valorizzare il proprio look e credo che questo sia assolutamente giusto; bisogna abbattere ogni discriminazione sessuale, in primis in tema di benessere e di cura del proprio corpo.”