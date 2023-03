Quando togliamo il velo che rende la nostra visione sfocata e quindi approssimativa, siamo in grado di percepire solo alcuni aspetti della realtà che ci circonda. Davanti a noi si estende una prateria senza confini dove affari, innovazione e arte corrono non come estranei e rivali, ma incrociandosi e abbracciandosi. Questa è più di una (ri)unione per lo scambio dialogico. È soprattutto una serie infinita di epifanie e intuizioni che portano a un livello superiore di consapevolezza. I campi di idee che modificano il senso comune delle cose e generano un futuro diventano più vivaci e più fertili. Le imprese controcorrente progettano e costruiscono fabbriche di idee con il gioco degli analisti simbolici, personaggi di una nuova commedia dell’arte con la creatività al centro della scena. È così che sbocciano le innovazioni, che come tutte le nuove creature appaiono all’inizio malformate, come direbbe Francis Bacon (1561-1626). Come brutti anatroccoli, sono destinate a scontrarsi con coloro che devono mantenere la casa in ordine – il manager entro i confini della conoscenza acquisita. L’immaginazione imprenditoriale è la via d’uscita dalle vecchie idee, ma il percorso è disseminato di ostacoli perché la difficoltà non sta tanto nello sviluppare nuove idee, quanto nel fuggire da quelle vecchie.

When we remove the veil that renders our vision blurred and therefore approximate, we are able to perceive only a few aspects of the reality that surrounds us. A borderless prairie stretches out before us, on which business, innovation and art run not like strangers and rivals, but criss-crossing and embracing one another. This is more than a (re-)union for dialogic exchange. It is, above all, an endless series of epiphanies and intuitions that lead to a higher level of awareness. The fields of ideas that alter the common sense of things and generate a future become more vibrant and more fertile. Counter-cultural firms design and build ideas factories featuring the play of symbolic analysts, characters in a new commedia dell’arte with creativity at centre-stage. This is how innovations blossom, which like all new creatures appear at first to be ill-shaped, as Francis Bacon (1561–1626) might say. Like ugly ducklings, they are doomed to clash with those who have to keep the house in order – the manager within the boundaries of received knowledge. Entrepreneurial imagination is the way out of old ideas. However, the path is littered with obstacles, for the difficulty lies not so much in developing new ideas, as in escaping the old ones.

