Com’è cambiata la moda dopo il Covid-19: evento esclusivo nell’atelier Legora

Lunedì 24 novembre 2025, nell’headquarter di Mariglianella dello stilista Alessandro Legora, si è tenuto un evento di grande rilevanza che ha visto come protagonisti esponenti del mondo italiano del wedding planning, influencer e imprenditori locali.

L’incontro, proposto dallo stilista Legora e organizzato da le mille me communication, è stato pensato per analizzare l’evoluzione di tutto il fashion system dal 2020 ad oggi.

Moderatrice dell’evento è stata Annapaola Merone, giornalista e responsabile della redazione moda e costume del Corriere della Sera.

Hanno partecipato numerosi imprenditori campani: Daniela Abbate per la boutique Gilbo, Elisabetta Boccia per il negozio Eli Boccia, Federica Gioia per la boutique I love PB, Fernando Perillo per il negozio Il Punto, Ludovica Carotenuto per la boutique Giordano, Marilena Capriello per la boutique Meeting, Pina Scafuto per la boutique Vo You, Luigi Bilancio founder Clarence Management, Vienna Palma del brand Paviè Jewels e Vincenzo Manzo hairstylist di TeamLeo Caravaggio.

Tra i wedding planner presenti: Cira Lombardo, Silvia Bettini, Teresa Chirico. Hanno inoltre preso parte all’evento le consulenti di immagine Adelaide Caiazzo (Fashion Dea) e Francesca Irranca, l’esperta nutrizionista Barbara Esposito Vulgo Gigante, le influencer Annamaria Dorsi, Ginevra Boscaino e Rossella D’antuono, e la modella curvy Elisa D’Ospina.

La giornata è iniziata alle ore 11:00 con l’arrivo degli ospiti, accolti da Mila Gambardella di le mille me communication, da Alessandro Legora e dalla moglie Diana. Per la colazione di benvenuto, il catering Castello De Vita ha offerto dolci, caffè e succhi. Prima del talk, i partecipanti hanno avuto modo di conoscersi, scattare foto insieme a Legora e dialogare direttamente con lo stilista in un’atmosfera informale.

Intorno alle 11:30, gli invitati si sono riuniti per una tavola rotonda dedicata ai temi centrali dell’incontro. La giornalista Merone ha coinvolto tutti con domande e riflessioni sull’evoluzione del fashion system dal 2020 a oggi, facendo emergere spunti di grande interesse.

Tra i punti chiave emersi dalla discussione: l’importanza dell’abito come elemento che fa la differenza fin dal mattino, la necessità per ogni donna di sentirsi libera di scegliere e indossare ciò che la fa sentire a proprio agio, senza disagio. È emerso come oggi le persone facciano fatica ad affidarsi ai consigli degli esperti, preferendo seguire le ultime tendenze senza valutare se un capo si addice realmente alla propria fisicità e al proprio stile. Una consapevolezza ridotta, spesso distratta da ciò che si vede sui social media.

Gli ospiti hanno sottolineato l’importanza di essere coerenti con ciò che si è: conoscersi per scegliere i propri abiti, che devono parlare di noi e della nostra unicità. Tutto questo richiede un lavoro profondo sull’autostima. Vedersi bene, infatti, non parte solo dagli abiti, ma anche dall’alimentazione e dalla cura dei capelli: dalla base.

Si è discusso anche di come concetti quali semplicità e naturalezza siano talvolta sopravvalutati. Un altro tema affrontato è stato quello dell’educazione delle nuove generazioni al comportamento corretto nei negozi.

Legora ha concluso il dibattito ribadendo la necessità di combattere il fenomeno del fast fashion e di puntare sempre sulla qualità.

A seguire, c’è stato l’aperitivo accompagnato da un trunk show in cui gli ospiti hanno potuto ammirare la collezione Spring-Summer. Molti di loro hanno indossato gli abiti Legora e condiviso gli scatti sui propri canali social, rendendo l’evento ancora più coinvolgente e partecipato.

La giornata è proseguita con un pranzo alle 13:00 e si è conclusa con la distribuzione di cadeaux brandizzati Alessandro Legora, contenenti profumo, pochette e un foulard. Un’occasione di confronto che ha messo in luce la resilienza e l’innovazione del fashion system campano di fronte alle sfide del mercato contemporaneo.