Com’è cambiato il modo di acquistare degli italiani secondo Sceltone.com

Nell’ultimo anno e mezzo molte più persone hanno scelto di affidarsi agli acquisti online per prodotti di ogni genere dagli alimentari al vestiario, dai prodotti per la cura della persona a elettrodomestici o tecnologia, incrementando notevolmente il guadagno di tutti quei negozi online già esistenti o nati nell’ultimo periodo.

La comodità dell’acquisto con un click ha fatto cambiare completamente rotta di pensiero anche ai più scettici che di online non ne volevano sapere niente fino a qualche tempo fa.

Acquistare su internet dà notevoli vantaggi, si può scegliere un articolo in tutta tranquillità sul divano di casa senza avere la pressione della commessa che segue nel negozio, si possono confrontare i prezzi, si può avere una panoramica generale su quale è il prodotto migliore per quella categoria aumentando così il bisogno di siti come Sceltone.com che si propongono come guida all’acquisto tra la miriade di opzioni disponibili sul web.

Oggi gli acquirenti tendono ad informarsi il più possibile sul tipo di prodotto che stanno per comprare, perciò altro fattore molto utile sono le recensioni di persone che esprimono la loro opinione sulla bontà dell’articolo, questo con internet è molto semplice farlo, mentre un negozio offline deve adoperarsi per far avere al cliente la stessa quantità di informazione per non ostacolare l’acquisto e questo risulta sempre più difficile.

Una caratteristica chiave che ha portato il successo dell’e-commerce è la garanzia che il consumatore ha acquistando su internet, cioè la possibilità di provare un prodotto in tutta tranquillità in casa ed avere tempo per decidere se tenerlo o renderlo ricevendo indietro tutto l’importo speso, pura fantascienza fino a qualche tempo fa per un negozio offline, dove ancora oggi per restituire i prodotti bisogna dare decine di spiegazioni senza avere il rimborso della cifra spesa ma tutt’al più un buono limitato da spendere nello stesso negozio.

In più oggi giorno viviamo in un’epoca super veloce dove tutto si vuole avere subito, perciò l’e-commerce ha trovato campo fertile in un mondo dove appena si ha voglia di qualcosa basta aprire il cellulare, di mattina, pomeriggio o sera (senza rispettare i tempi di apertura e chiusura dei negozi) e con un click in pochi giorni l’oggetto voluto si trova sotto casa senza l’onere di doversi recare in un negozio, prendere la macchina e spendere del tempo prezioso.

Appunto, il tempo è diventato sempre più importante, si ha la possibilità di accedere a tantissime informazioni, le persone hanno molti più interessi, si possono seguire corsi online anche gratuiti, il lavoro è raddoppiato il tempo per andare al centro commerciale viene sostituito da attività più produttive.

Altro vantaggio nell’acquistare su un e-commerce è il prezzo, i negozi online hanno molte meno spese di uno offline e si possono permettere di tagliare i prezzi di una quantità tale che un piccolo negozio di quartiere con spese come affitto e tasse di luce, acqua e gas non può fare, perciò i clienti hanno 101 ragioni per preferire l’online all’offline.

Quest’ultimo aspetto è duale, nel senso che così come l’acquirente risparmia anche il venditore che apre il suo negozio online non ha più un’enormità di spese da sostenere e riesce ad avere un discreto profitto da quello che vende anche ad un prezzo competitivo.

La corsa al digitale è stata una salvezza per tanti esercizi che già avevano un e-commerce avviato o che hanno modificato immediatamente il loro modo di fare business, e una sfortuna per altri che invece sono rimasti congelati nel loro vecchio negozio fisico senza evolversi rispetto a quello che nel mondo stava succedendo.

Chiaramente c’è ancora una fetta della popolazione tradizionalista che vuole toccare con mano il tessuto di un vestito prima di acquistarlo, leggere la data di scadenza su un prodotto e avere il contatto diretto e personale con il negoziante vicino casa, purtroppo però per tanti negozi la fetta di persone che la vede ancora in questo modo sta diminuendo sempre di più e nei prossimi anni saranno sempre meno le persone che acquisteranno offline.

Ricordiamoci che i nostri figli sono il futuro, la generazione z detta le leggi del nuovo modo di fare acquisti, è nata con il digitale ed è super adattata a social e tecnologia, già adesso la loro normalità è avere una carta prepagata dei genitori con cui poter comprare cose senza muoversi da casa, bisogna seguire le loro esigenze e il loro modo di comunicare se ci si vuole affermare.

Perciò per salvarsi da questo turbine di tecnologia quello che si può fare è fluire con il cambiamento ed evolversi in base alle modalità che il mercato vuole, rimanere nel passato non serve se non si vuole essere schiacciati dal cambiamento che inesorabilmente ogni minuto che passa avviene.