Come comporre il sistema letto ideale

Il sistema letto è composto dalla combinazione di rete, materasso e cuscini per donare a chi riposa massimo comfort e migliorare la sua qualità del sonno.

Scegliere il materasso giusto e le altre componenti del sistema letto non è semplice, per questo bisogna affidarsi agli esperti del settore che ti propongono prodotti certificati per offrirti il meglio per il tuo riposo.

La qualità è essenziale per sostenere il tuo corpo nel modo giusto accompagnata da scelte da fare in base alle tue esigenze e alla tua fisicità.

Di seguito, scoprirai come assemblare un sistema letto e dove acquistare tutte le sue componenti.

Come scegliere il letto in base ai propri spazi

Il primo passo da fare per comporre il sistema letto è scegliere la struttura che lo ospiterà in base allo spazio di cui disponi in casa.

La scelta del letto è molto semplice:

Il letto matrimoniale è destinato ad una stanza matrimoniale, per due persone.

Il letto singolo è da posizionare in una stanza per bambini o per studenti fuori sede che condividono casa con dei coinquilini e hanno poco spazio a loro disposizione.

Il letto ad una piazza e mezza si adatta a tutte le fasce d’età, per chi preferisce avere più spazio e massimizzare il comfort.

Il letto su misura si presta come la soluzione ideale per chi necessita di complementi di arredo più grandi o più piccoli della media in base ai suoi spazi o per particolari esigenze fisiche.

Da come si evince, uno dei fattori che maggiormente influenza la scelta del letto è lo spazio, per questo una delle soluzioni più pratiche per le case è il letto contenitore: la struttura che sopperisce al bisogno di spazio prestandosi come supporto per il sistema letto ma al contempo come salvaspazio. Al suo interno si possono riporre tutte quelle cose ingombranti, la biancheria da letto, gli effetti personali per i quali trovare lo spazio da destinare è difficile. Inoltre i letti contenitore presentano un design moderno, elegante, adattabile ad ogni ambiente. Scopri la selezione di letti contenitore di De Matteo Home, la scelta ideale per valorizzare la tua camera da letto con la raffinatezza dei rivestimenti e l’utilità del salvaspazio.

Come abbinare la rete al materasso

La scelta rete-materasso deve essere ben ponderata perché sbagliandone la combinazione si incorrerebbe nel rischio di vanificare funzione e benefici. Per una rete fissa, sono facilmente adattabili tutti i tipi di materassi in base ai quali sceglierne una a doghe ravvicinate o un po’ più distanziate.

Invece, per una rete pieghevole, manuale o elettrica, la scelta del materasso deve essere specifica perché i continui movimenti della rete lo rovinerebbero. In questo caso, infatti, non è assolutamente consigliabile il materasso a molle perché con l’inclinazione la funzione delle molle inizierebbe a venir meno, ponendosi come suo sostegno ideale una rete con doghe larghe abbastanza distanziate.

La scelta del cuscino

Il cuscino supporta la testa e il collo durante il riposo notturno. Per sceglierlo bisogna considerare alcuni fattori quali la posizione che si assume durante la notte o particolari esigenze come il dolore cervicale per il quale è da evitare un’eccessiva morbidezza del cuscino.

Diversa può essere la portanza del cuscino ma la media è quella maggiormente consigliata.

I cuscini tra i quali scegliere possono essere in memory foam, indeformabili, traspiranti, anallergici e altamente performanti per donare il massimo comfort a chi li utilizza, e in lattice, di origine naturale, utili per alleviare i punti di pressione, rilassare i muscoli e per offrire il giusto sostegno durante il riposo.

