Come creare un angolo relax in giardino

Dopo una lunga giornata di lavoro, non c’è niente di più rilassante che prendere un libro e la bevanda preferita e sedersi nel proprio giardino concedendosi attimi di relax in angoli appositamente dedicati. A tale proposito va sottolineato che per ottimizzare il contesto, è necessario scegliere i giusti componenti d’arredo che vanno dalle sedie pieghevoli ai tradizionali set da giardino fino ai raffinati divani su pallet.

Realizzare una recinzione nell’angolo relax del giardino

Un modo semplice e veloce per creare il proprio angolo relax nel giardino è sicuramente quello di recintarlo con del legno o con del bambù. Questa recinzione attraente e nel contempo pratica è tra l’altro facile da installare, da mantenere o da rimuovere nei mesi invernali. Anche la scelta delle piante giuste è un passo fondamentale per creare un ambiente rilassante nel proprio giardino. A tale proposito è importante aggiungere che se si scelgono dei fiori dai colori tenui intorno all’area relax, significa potersi poi sbizzarrire su altre tonalità più vivaci nelle altre parti del contesto verdeggiante. Felci, alberi ornamentali e arbusti sono ad esempio tutte buone scelte per creare un’atmosfera serena.

Optare per sedie comode e pieghevoli

Per completare il design di un angolo relax del giardino è fondamentale scegliere delle sedie da esterno quanto più comode possibili. Queste strutture sono generalmente progettate pensando alla durata e allo stile, quindi trovare quelle che garantiscano entrambe le caratteristiche è sicuramente un fattore importante da considerare. Premesso ciò, va altresì aggiunto che queste sedie pieghevoli sono disponibili sia in metallo che in legno massello e di svariate qualità come ad esempio quello di acacia. Inoltre per ottimizzare il look e nel contempo rendere ancora più confortevole la seduta, si possono anche aggiungere dei cuscini in poliestere al 100% e dotati di due apposite corde che consentono di fissarli ai laterali delle sedie stesse.

Scegliere dei funzionali set da giardino

Quando si decide di creare un angolo relax in giardino non c’è niente di meglio che optare per un raffinato set tavolo e sedie da giardino con delle linee semplici e nel contempo robusto. Per fare alcuni esempi si può optare per il trittico composto da due sgabelli e da un tavolo sostenuto da una parte in acciaio che ne garantisce stabilità. Il ripiano tra l’altro ha una forma circolare e ritorna utile per l’appoggio di cibi e bevande varie oltre che di oggetti di decoro. La coppia di sgabelli invece è dotata di una resistente struttura in acciaio che è a prova di usura anche se vengono lasciati alle intemperie.

A margine va altresì aggiunto che il brand produttore per renderne ancora più confortevole la seduta, ha optato per l’aggiunta di cuscini corredati di una fodera dai colori personalizzabili e avente una cerniera che consente in qualsiasi momento di lavarli. A questo punto per concludere la descrizione di funzionali set da giardino ideali per creare un angolo relax, vale la pena citare i vari modelli di divani su pallet corredati di cuscini che oltre ad un design accattivante sono in grado anche di aggiungere un tocco in più al contesto specie se per linee generali l’arredamento è impostato in stile rustico.