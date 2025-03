Come creare un e-commerce vincente: consigli e strategie

Tutto parte da un’idea di base, da un’intuizione e magari dal desiderio di gestire una propria attività online. Come quando si va ad aprire un negozio fisico, anche per l’e-commerce vi sono passi e step importanti da seguire per renderlo fruibile, gestirlo al meglio e ottimizzare le vendite.

Il sito dell’e-commerce

Il negozio è virtuale, ma va comunque “costruito” con cura. In una regione come il Veneto, dall’economia fortemente legata all’industria, occorre trovare la nicchia giusta in cui inserirsi, tenendo presente che in città come Vicenza ci sono realtà metallurgiche, tessili, chimiche e farmaceutiche, per citarne alcune.

La realizzazione di siti e-commerce a Vicenza, quindi, deve tener conto non solo dell’abilità di chi lo progetta, che sarà un professionista del settore, ma anche del tipo di bene che si andrà a commercializzare in tale contesto.

Non mancano i prodotti locali, come asparagi, riso, piselli e ciliegie, quindi si potrebbe prendere ispirazione dal territorio per vendere le sue eccellenze tipiche. In ogni caso, il portale di riferimento è il primo, importante passo dopo aver individuato la merce da commercializzare.

Il sito deve risultare immediatamente user friendly, sfruttando piattaforme in cui poter inserire voci e categorie in modalità che possano risultare intuitive sia per chi deve gestirlo e rifornirlo di foto e indicazioni, sia per gli acquirenti.

Avere un sito ben posizionato sui principali motori di ricerca e creato in ottica SEO lo rende sicuramente più semplice da trovare per gli utenti, che possono quindi individuarlo tra i primi risultati con una parola chiave. Sarà inoltre importante fare in modo che il portale risulti visivamente fruibile da diversi device, ovvero PC desktop, ma anche smartphone e iPhone.

Infine, bisogna avere ben presente il traffico che si prevede di raggiungere, così da poter caricare molteplici prodotti senza rischio di “ingolfamento” del sito, e integrando con strumenti utili quali Google Analitycs.

Analizzare i dati

Google Analitycs consente una raccolta dati precisa e costante sulle attività di un sito che, se lette correttamente, possono in effetti dare informazioni preziose. Il gestore dell’e-commerce può scoprire quanti utenti hanno visitato una determinata pagina prodotto, il numero di acquisti durante un lasso di tempo e se ci sono stati potenziali acquirenti che alla fine non hanno messo alcun articolo nel carrello.

Ciò consente di verificare quali siano i prodotti più cliccati, con o senza acquisto finale, così da poterne rimodulare il prezzo, modificare la descrizione o magari aggiungere foto esaustive. Una buona idea è sempre quella di creare un filo diretto con il cliente, ad esempio con contenuti interessanti in un blog dedicato, attraverso i social o con interazioni in chat.

Esistono persino dei software in grado di analizzare la concorrenza e perciò di creare un business che sia davvero competitivo. In particolar modo, studiare i concorrenti:

Fornisce informazioni sui trend del momento che si possono seguire.

Aiuta a individuare i punti deboli o di forza di quello che si sta proponendo.

Può permettere di inserirsi in una nicchia che possa aiutare a differenziarsi.

Creare una propria brand identity

Può esserci molta differenza tra mettersi a vendere delle creazioni proprie (gioielli, quadri o altri elementi artistici) e farlo invece con il dropshipping. Si tratta di una modalità secondo la quale si individuano uno o più fornitori e ci si approvvigiona dei prodotti, senza doverli stipare in un magazzino. È un modo molto agevole di commerciare eliminando tutte le tappe della logistica, perché ogni ordine viene in automatico inoltrato a chi possiede gli articoli.

Se l’e-commerce però deve avere un’identità e si desidera farlo diventare davvero predominante sul web, bisogna valutare l’opportunità di poter gestire la merce in autonomia, anche se i costi possono aumentare. Si avrà così un maggior controllo sulla qualità, sulle spedizioni e su tutto ciò che concerne la soddisfazione del cliente.

La brand identity è un concetto molto esteso, che parte dal nome del negozio, passa per il logo e termina con l’assistenza post-vendita. Il proprio nome dovrebbe avere caratteristiche di semplicità e immediatezza che rendano davvero possibile divulgarlo in maniera naturale. Un’immagine di riferimento simpatica o professionale che interpreti a pennello la filosofia aziendale sarà determinante per fissare il brand anche a livello visivo.

I metodi di pagamento e spedizione vanno curati nei minimi dettagli, perché devono poter soddisfare entrambe le parti: da un lato, chi vende deve ricevere il pagamento in sicurezza, mentre chi paga si sentirà più tranquillo a inserire i dati sensibili in un portale con chiavi di accesso crittografate ad alti livelli.

Per quanto concerne i corrieri, bisogna trovare un buon compromesso tra qualità e prezzo, così da garantire spedizioni veloci anche nelle isole o persino all’estero. La cosa fondamentale è indicare sempre le tempistiche corrette così da consentire all’acquirente di avere notizie certe prima dell’acquisto.