Come dare nuova vita ai vecchi pc, a Genova via al progetto Tutti connessi

Si chiama “Tutti connessi” il progetto per ridare vita a vecchi pc da donare alle scuole. Il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò e il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino hanno ricevuto gli amministratori di Open Genova, una associazione di promozione sociale che si occupa, tra l’altro, di alfabetizzazione informatica e progetti digitali in chiave solidaristica.“Un progetto, con base operativa al Centro Civico Buranello, che è partito nel periodo del lockdown – spiega il presidente Pietro Biase – volto al riciclo di computer o di tablet obsoleti, donati da cittadini o aziende, da destinare, una volta rigenerati, a scuole e aziende non profit. L’anno scorso abbiamo donato cinque computer a una scuola di San Teodoro e, attualmente, abbiamo una quindicina di pc in corso di preparazione destinati ad associazioni e singoli studenti in Dad”.