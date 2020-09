Come diventare esperti di security, via ai corsi dell’Unifortunato

Soprattutto nel periodo estivo è importante avere specifiche competenze e l’adeguata formazione per l’organizzazione e la gestione degli eventi. Per tale motivo l’Università Giustino Fortunato ha promosso un “Corso di formazione per esperto in “Safety & security nelle manifestazioni pubbliche” la cui durata è di 150 ore. La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma E-learning dove il corsista potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. L’ ammissione e l’iscrizione al Corso prevede tra i requisiti minimi il diploma di scuola media superiore. Per immatricolarsi è necessaria la compilazione del modulo di ammissione/iscrizione, scaricabile on line e disponibile sul sito dell’ Università Giustino Fortunato di Benevento. Le iscrizioni di concluderanno il prossimo 25 settembre 2020. La quota di iscrizione e frequenza è di 600 euro che potrà essere pagata anche in due o tre soluzioni.

Il Corso universitario è particolarmente indicato non solo per i dirigenti di associazioni di volontariato, esponenti delle forze dell’ordine, polizia municipale e anche per i funzionari comunali addetti al rilascio di autorizzazioni per l’organizzazione e gestione degli eventi. Saranno ben sette i moduli di cui uno di verifica, che comprendono specifici argomenti funzionali alle discipline. Il percorso formativo avviene in modalità on-line. La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza obbligatoria pari all’80% della durata complessiva del corso. Per info è possibile inviare una email all’indirizzo: segreteria@unifortunato.eu

“Il Corso – cosi come spiega il professore Salvatore Pignataro docente e componente del comitato scientifico – è finalizzato a trasmettere competenze specialistiche in relazione ai diversi campi di attività strettamente legati alla gestione della sicurezza in presenza di pubbliche manifestazioni, dalla partita di calcio, ai concerti, agli eventi di piazza che richiama migliaia di spettatori alla piccola sagra di paese con poche centinaia di persone. Rispetto alle varie disposizioni e protocolli relativi anche all’emergenza Covid intendiamo dare una formazione omogenea e variegata ai nostri corsisti che avranno un titolo universitario valido anche per le progressioni di carriera nella pubblica amministrazione”.