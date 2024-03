Come estinguere i debiti? 3 possibili opzioni

Sono molte le situazioni nelle quali una persona o un nucleo familiare si trovano in una difficile situazione finanziaria; ciò porta molto spesso a quello che viene definito come “sovraindebitamento”. Con tale termine, tecnicamente, si fa riferimento a una situazione in cui un debitore non è in grado di rimborsare regolarmente i propri debiti.

Le motivazioni alla base del sovraindebitamento sono varie; in alcuni casi ciò deriva da una scarsa educazione finanziaria, condizione che porta a un’errata valutazione delle proprie capacità di rimborso e a una cattiva gestione di entrate e uscite, in altri casi, invece, il problema deriva dal verificarsi di eventi imprevisti e involontari che costringono all’indebitamento, come per esempio spese mediche, perdita del lavoro, malattie, danni all’abitazione da incendi o eventi naturali, separazione o divorzio ecc.

In questi casi può essere presa in considerazione la possibilità di ricorrere all’assistenza debiti, locuzione quest’ultima con cui si fa riferimento a tutte quelle azioni e procedure che aiutano il debitore a risolvere una situazione di grave indebitamento o di sovraindebitamento. Di seguito tre consigli al riguardo.

Il prestito per consolidamento dei debiti

Il prestito per consolidamento dei debiti è un prodotto proposto da banche o finanziarie che ha lo scopo di aiutare il debitore, semplificare e gestire meglio la propria situazione di indebitamento o sovraindebitamento. Si tratta di un prestito che riunisce tutti i finanziamenti che il debitore ha in corso, così da avere un’unica rata più leggera della somma delle varie rate grazie a un tasso d’interesse più basso e alla possibilità di allungare la durata del finanziamento. In alcuni casi, se le condizioni lo permettono, è possibile integrare la somma con ulteriore liquidità così da fronteggiare eventuali emergenze.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura prevista dagli articoli 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) e che per la quale non è necessaria, diversamente da altre procedure, l’approvazione dei creditori per la sua omologazione. Se il piano viene approvato, i crediti che il debitore non è in grado di soddisfare, diventeranno inesigibili. Lo spirito di tale disciplina è quello di favorire i debitori offrendo loro nuove opportunità in ambito lavorativo e liberarli da pesi finanziari che rischiano di essere insostenibili e di negare loro una qualsiasi prospettiva. La procedura viene svolta con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Ricorso a una società di riparazione del credito

Una delle forme di assistenza debiti è rappresentata dal ricorso a una società di riparazione del credito. La riparazione del credito è una procedura finalizzata alla negoziazione di una riduzione del debito e alla realizzazione di un piano di risoluzione del debito.

Le società di riparazione del credito si incaricano di negoziare con i creditori e, in alcuni casi, possono ottenere una riduzione delle somme dovute, realizzando un piano di rimborso che risulti facilmente sostenibile per le capacità di rimborso del cliente.