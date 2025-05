Come gestire al meglio la propria partita iva in regime forfettario

Aprire una Partita IVA è un passaggio fondamentale per chiunque desideri avviare un’attività in proprio in modo continuativo. Eppure, l’impegno che ne deriva in termini di adempimenti burocratici e fiscali può scoraggiare tante persone che partono letteralmente da zero e non se la sentono di farsi carico fin dal primo momento di complessi obblighi contabili e tassazioni piuttosto elevate. Per fortuna, una soluzione in grado di rendere più leggeri tutti questi aspetti c’è e consiste nell’aprire una partita IVA in regime forfettario.

Caratterizzato da un’aliquota agevolata al 15%, la quale scende al 5% per i primi 5 anni di attività, e dalla possibilità di ridurre i contributi previdenziali, il regime forfettario 2025 è accessibile a liberi professionisti e ditte individuali che hanno un ricavato annuo non superiore agli 85.000 € e che sostengono spese per dipendenti o collaboratori non superiori ai 20.000 euro.

Tutti questi aspetti lo rendono certo vantaggioso e appetibile per chi è agli inizi e non si aspetta, almeno per i primi anni di attività, grandi ricavati; inoltre riduce enormemente i timori. Ciononostante, aprire una partita IVA non è un gioco e, per evitare problematiche di qualsiasi tipo, è importante capire come gestirla al meglio. Di seguito vi forniremo alcuni utili consigli.

Non rinunciare al commercialista

Nonostante si tratti di un regime fiscale agevolato e, almeno in apparenza, di facile gestione, per non commettere errori è sempre preferibile rivolgersi a un Commercialista esperto. Questo professionista non si limita a calcolare le tasse e compilare gli F24, ma può aiutare a scegliere i codici ATECO più idonei all’attività che si intende svolgere, ad aprire la partita IVA, a tenere a mente le varie scadenze fiscali e molto altro ancora.

Fare amicizia con la fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti che usufruiscono del regime forfettario, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi ottenuti tramite l’attività svolta, devono ricorrere alla fatturazione elettronica.

Sebbene possa risultare meno immediato rispetto al metodo tradizionale, emettere fatture elettroniche non è poi così difficile, soprattutto se si fa affidamento su software dedicati. Questi permettono di emettere fatture elettroniche per qualsiasi tipo di cliente e inviarle al Sistema di interscambio in pochissimi minuti e senza stress, anche utilizzando dispositivi mobili.

Gestire al meglio il flusso di denaro

Quando si lavora con partita IVA, è molto importante ricordare che le entrate devono essere destinate non solo alle spese personali, ma anche al pagamento delle tasse e degli altri oneri fiscali, e alla gestione dell’attività. Per non rischiare di ritrovarsi senza il denaro necessario per sostenere tutte le spese, è importante monitorare e gestire costantemente il flusso di cassa, ricorrendo anche ad app di monitoraggio e software dedicati.

Sfruttare software professionali completi

Fatturazione elettronica, controllo del flusso di denaro, scadenze, possibilità di condividere i dati con il proprio commercialista. Alcuni software, anche in Cloud, non si limitano a offrire una sola funzionalità, ma le mettono a disposizione tutte su un’unica piattaforma. Optare per uno di questi strumenti può agevolare la gestione della partita IVA in regime forfettario, riducendo il rischio di commettere errori, aiutando ad avere tutto sotto controllo e permettendo di risparmiare tempo.