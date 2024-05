ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Forlì l’European Youth Event, uno dei più grandi eventi europei per gli adolescenti. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, insieme alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea a Milano, hanno cercato di capire come i propri coetanei si immaginano l’Europa del futuro, in vista delle elezioni europee che si svolgeranno a giugno.

fsc/gtr