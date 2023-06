Come la tecnologia semplifica la vita quotidiana con 5 app incredibili

La tecnologia è una compagna insostituibile nella tua routine quotidiana. Arriva in soccorso per risolvere inghippi, scoprire nuove meraviglie, per farti divertire ma anche per renderti più responsabile.

Scopri le 5 app che ti faranno appassionare ancor di più ai poteri della tecnologia, da quelle che ti consentono di identificare piante e fiori a quelle che ti faranno canticchiare la tua canzone preferita, fino a quella che ti permetterà di aderire ad una sorta di rivoluzione energetica.

PlantSnap

Chi ama la natura e non smette mai di essere curioso nel scoprire nuove piante, non potrà fare a meno di PlantSnap. Questa app all’avanguardia ti consente di identificare qualsiasi essere vegetale semplicemente inquadrandolo con la fotocamera del tuo telefonino.

Scattando una foto, dopo qualche istante comparirà il nome, le caratteristiche e alcune curiosità. Ci sono oltre 600mila specie nel database dell’applicativo. Inoltre potrai anche creare una tua collezione personale e condividerla con altri appassionati come te. PlantSnap è un modo divertente e facile per esplorare il mondo vegetale e arricchire la tua cultura RS.

Musixmatch

Se la tua passione è cantare a squarciagola le tue canzoni preferiti, puoi scaricare questa incredibile app che consente di cercare e condividere i brani dei tuoi cantanti preferiti. Nella lobby dell’app potrai ideare playlist a tuo piacimento e condividerle con i tuoi amici.

Inoltre, che tu sia al bar o durante un concerto dal vivo, hai la chance di perlustrare le new hit del momento e sincronizzarle con la musica in riproduzione, Musixmatch è un’innovazione nell’ambito musicale che ti permette di portare sempre con te le tue melodie preferite e perché no, anche di apprendere nuove lingue.



Newcleo

Se ti interessa il futuro dell’energia e vuoi sostenere una sorta di rivoluzione energetica, allora non puoi perderti Newcleo. Questa app ti dà accesso a delle risorse per sostenere il progetto di una startup italiana che vuole portare sul mercato reattori nucleari di quarta generazione e un combustibile a base di rifiuti radioattivi.

Un’idea innovativa e sostenibile per produrre energia pulita. Con questa app puoi monitorare costantemente gli aggiornamenti sul progetto, interagire con degli esperti, partecipare ad eventi e sondaggi, e contribuire alla realizzazione di questa avvincente sfida. Newcleo è un’alternativa allettante per essere parte attiva delle strategie delle aziende che cambieranno il globo.

Too Good To Go

Il buon cibo accomuna sempre tanti appassionati, ma se vuoi anche contrastare gli sprechi alimentari, ti consigliamo di dare un’occhiata a Too Good to Go. In questa app troverai tutto a portata di tap, potrai salvare il cibo invenduto di ristoranti, supermercati e pasticcerie e ottenerlo a prezzi molto convenienti.

Potrai gustare pietanze succulente e sorprendenti, risparmiando un bel gruzzoletto e contribuendo in maniera consistente alla salvaguardia del pianeta. Nella schermata principale dell’app troverai migliaia di esercizi che hanno aderito a questa iniziativa, spesso potrai anche prenotare una porzione di cibo a sorpresa e ritirarla nell’orario prestabilito.

Sprecometro

Se vuoi essere più consapevole dello spreco alimentare che produci di giorno in giorno e dei suoi effetti sull’ economia e sull’ambiente, ti suggeriamo di consultare Sprecometro, un’applicazione per iOS e Android che ti rende protagonista di una sfida a livello globale per abbattere lo spreco del 50% entro il 2030.

In virtù delle features di questa app, potrai tenere traccia del tuo “spreco personale” in una specie di diario, ci saranno dei tips giornalieri su come evitarlo attraverso risorse informative e ludiche. Nella piattaforma potrai anche confrontarti con altri utenti o amici e ricevere delle ricompense e degli incentivi. Sprecometro è una una nuova app per non buttare il cibo e fare la differenza.

Conclusioni

La tecnologia indubbiamente ci dà una bella mano e ci semplifica la vita quotidiana, come dimostrano le 5 app incredibili che abbiamo setacciato a fondo in questo articolo. Sono portali che offrono soluzioni pratiche in diversi ambiti. Sono educative e coinvolgenti, consentono di interagire con natura, musica, ambiente e cibo. Se sei incuriosito e vuoi testarne le funzionalità, non ti resta che effettuare il download e cominciare ad utilizzarle!