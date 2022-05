Come lanciare una green startup e far valere le proprie competenze all’estero: ecco il bando Cosvitec

Creare una startup green e valorizzare le proprie competenze all’estero: sono le due possibilità offerte da Cosvitec Università&Impresa, grazie al progetto Green Idea Campania, al quale è possibile candidarsi fino alle ore 17,30 di mercoledì 15 giugno.

Cosa è Green Idea Campania

Si tratta di un progetto, si legge in una nota di presentazione “presentato e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico: Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14”. Ha per obiettivi il “potenziamento tecnologico nel settore della green economy, la creazione di startup innovative e la generazione di nuove Idee di impresa in Campania”. “I destinatari delle attività completamente gratuite – prosegue la nota – saranno supportati passo passo da professionisti ed imprenditori in tutte le fasi di progetto: animazione e scouting, idea generation, business acceleration” e “saranno protagonisti di un’azione di mentoring personalizzata”.

Perché partecipare

Green Idea Campania nasce con l’intento di contribuire al potenziamento di giovani “Lanciare green startup” innovative ad alta intensità conoscitiva nei settori dell’energia, dell’ambiente, della cultura e del turismo. Uno staff di esperti professionisti ed imprenditori supporteranno gratuitamente i destinatari delle attività dalla pianificazione alla comprensione del sistema di riferimento collegato alla nascita di startup.

L’iniziativa è stata proposta e verrà realizzata da una rilevante ATS costituita da Cosvitec Università&Impresa, centro di ricerca, alta formazione e lavoro, Marea e Linfa laboratori pubblico privati costituiti da centri di ricerca, aziende università e dal Dipartimento di Agraria di Portici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Attività e destinatari

Il progetto prevederà attività di formazione (durata 280 ore), networking: (durata 30 ore) e mentoring. Possono partecipare: studenti e disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, imprenditori, lavoratori, compresi lavoratori autonomi, coinvolti come team delle startup già costituite e/o ancora da costituire.

Requisiti preferenziali

Saranno considerati requisiti preferenziali:

‐ età compresa tra 18 e 35 anni

‐ inoccupazione o disoccupazione (alla data di scadenza del bando)

‐ conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

Scadenza e modalità di candidatura

Compilare ed inviare la domanda online entro il 15 giugno 2022 alle ore 17.30 sul sito https://www.greenideacampania.it alla sezione “Come partecipare”. Nella stessa sezione è presente il bando di reclutamento. Il bando di selezione è presente sul sito di progetto.

A tutti i destinatari di Green Idea Campania, al termine delle attività progettuali, sarà proposto di valorizzare la propria idea di startup, grazie alla candidatura ad una possibile esperienza professionalizzante in Europa con il Programma Erasmus+.