Come monitorare le tendenze del mercato del petrolio

Il mercato petrolifero ha registrato un forte cambiamento in seguito alla liberalizzazione dei mercati energetici. Ciò ha portato con sé la possibilità di personalizzare la propria strategia: vale per gli addetti ai lavori come per i consumatori finali.

In questo contesto, uno degli aspetti che si stanno rivelando maggiormente cruciali è rappresentato dall’introduzione di nuove formule per quanto concerne i contratti energetici: una sfida degna di nota per gli operatori, che stanno iniziando a dotarsi di strumenti sempre più innovativi.

Nonostante siano in tanti gli analisti che prevedono – e ormai da diversi anni – un calo dei consumi, in realtà non è così. La domanda è sostanzialmente stabile e appare sempre piuttosto alta, nonostante la spinta da parte di cittadini, istituzioni e persino aziende verso le fonti rinnovabili. Per via di queste ragioni investire sul petrolio si rivela un’opzione interessante, a patto di monitorare adeguatamente le tendenze del settore. In questo articolo vi proponiamo alcuni consigli.

Come informarsi sull’andamento dei mercati e cosa conoscere

Il mercato del petrolio è molto più variegato di quanto non si possa pensare e vede al centro diverse specifiche.

Se si desidera investire in questo settore, e può valerne la pena se si sviluppano delle conoscenze adeguate, occorre quindi studiare e rimanere aggiornati, cosa che è possibile fare anche online accedendo a contenuti informativi sia di stampo tradizionale sia di ultima generazione come nel caso dei webinar.

Questo perché se da un lato sussistono svariati asset e tipologie, occorre considerare che la domanda tende a fluttuare con cadenza quotidiana.

I fattori che influiscono sul prezzo del petrolio

Da cosa dipende il prezzo del petrolio? I fattori che incidono su tale elemento sono molteplici e a fornire alcune delucidazioni è, tra i tanti, l’Università Milano Bicocca, all’interno di un articolo pubblicato online. Si tratta principalmente degli elementi che seguono:

prezzo delle fonti stock , valutato in chiave presente e futura. Si tratta di soluzioni che denotano una certa rarità dal punto di vista fisico e che vengono considerate alla luce di quattro elementi principali: rendita differenziale, di monopolio, di scarsità e costo della produzione;

, valutato in chiave presente e futura. Si tratta di soluzioni che denotano una certa rarità dal punto di vista fisico e che vengono considerate alla luce di quattro elementi principali: rendita differenziale, di monopolio, di scarsità e costo della produzione; costo delle voci che influiscono direttamente sulla produzione. Si va dalle condizioni in cui versa il terreno, passando per l’allocazione prettamente geografica e la tecnologia utilizzata durante la lavorazione, solo per citarne alcune.

Come restare aggiornati e su quali mercati investire

Una volta che ci si è fatta un’idea generale di quali fattori incidono in maniera prioritaria sul prezzo finale del petrolio, e di conseguenza sulla sua quotazione, non resta che informarsi sull’andamento dei mercati principali – a cominciare da quello del cosiddetto petrolio Brent – per poi scegliere il prodotto sia fisico che di natura finanziaria con cui procedere.

Esistono infatti molti modi con cui investire e non tutti – è bene esserne consapevoli – denotano i medesimi rischi. Non c’è quindi una ricetta valida per ogni persona, poiché si tratta di qualcosa di estremamente personale, da valutare in base alle proprie conoscenze e possibilità in termini di budget, oltre che in relazione a fattori prettamente tecnici.

Occorre inoltre affidarsi a una realtà altamente qualificata dal punto di vista creditizio, in grado di supportare adeguatamente nelle procedure e capace persino di offrire i materiali di studio più opportuni.

Lo step di partenza è quello inerente l’apertura di un conto ed è consigliabile fare i primi investimenti in modalità demo, così da prendere dimestichezza e poter “sbagliare” liberamente.