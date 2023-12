Come ogni Natale, ritorna la tendenza-paillettes per gli outfit festivi

Ormai ci siamo! Con l’avvicinarsi del Natale si moltiplicano gli inviti per gli aperitivi e per le cene di auguri tra amici, colleghi, parenti ecc… e, dunque, ecco ritornare quello che, negli anni, è diventato un vero e proprio must per gli outfit natalizi: le paillettes. Ogni look festivo, infatti, non può esimersi dall’essere “illuminato” da cascate di paillettes, sia in versione macro che micro, declinate in tutti i toni del nero, dell’oro, del rosso e dell’argento. E, del resto, basta sfogliare qualsiasi rivista di moda o entrare in uno dei negozi del centro per imbattersi nella tendenza-paillettes. Vasta la selezione di abiti da sera, pantaloni e gonne interamente ricamati da questi lustrini che, in verità, “fanno festa”. C’è chi ama e chi li odia ma, una cosa è certa: le paillettes stanno a Natale come il panettone: non se ne può fare a meno! Certo, non passano inosservate ma, se proprio non piacciono, basta “morigerarle”, sfoggiandole in versione “soft” e, dunque, solo per ingioiellare polsini, colli di camicie ed orlo di pantaloni. Oppure, si potrebbe utilizzare un’altra strategia, ovvero: indossarle solo per gli accessori come le borse, cerchietti per i capelli, guanti, cappelli, sciarpe ecc… Del resto, in questo periodo dell’anno, dall’alta moda al pret-a-porter ogni collezione natalizia -che sia firmata da grandi stilisti o da catene di fast-fashion- è ornata dalle paillettes, utilizzate per rendere più glam i capi delle festività e, dunque, è quasi impossibile sottrarsi a questa tradizione. Ma, attenzione, a non esagerare! Nel senso, mai accoppiare paillettes con altri tessuti “importanti” come cristalli, broccati ecc… Meglio abbinarle al velluto, al tweed, alla seta ed anche alla lana; in questo modo, si va a smorzare l’effetto “glow” della luce emanata delle paillettes e, contestualmente, ad esaltare ancora più elegantemente il look. Oppure, per rendere egualmente raffinata una tenuta da festività natalizia (serale è preferibile): optare per un paio di sandali ricamati da nano-paillettes all-over cucite a mano sull’intera scarpe. Per la serie: altro che Cenerentola! Buon “abbigliamento festivo” a tutti!