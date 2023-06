Come presentare la domanda per gli incentivi delle imprese del sud nel 2023

Resto al Sud è un programma ambizioso che offre una preziosa opportunità per gli imprenditori che desiderano avviare o espandere la propria attività nel Sud Italia.

Con l’obiettivo di stimolare l’innovazione, l’occupazione e la competitività, gli ultimi incentivi imprese 2023 offerti da questa misura possono infatti fare la differenza nella realizzazione dei vostri progetti imprenditoriali.

Ma come fare per accedere a questi finanziamenti e contributi imprese 2023? E come presentare la domanda e massimizzare le possibilità di successo?

I requisiti per accedere agli incentivi imprese 2023 di Resto al Sud

Il primo passo fondamentale è comprendere i requisiti e le modalità di partecipazione.

Essendo una misura volta soprattutto a sanare le disparità territoriali del nostro Paese, cominciamo col dire che le regioni coinvolte includono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Inoltre, sono ammesse anche le aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria) e le isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord.

Quanto alle categorie destinatarie degli incentivi imprese 2023, Resto al Sud è rivolto a imprenditori e professionisti tra i 18 e i 55 anni, che intendono avviare nuove attività imprenditoriali o libero professionali, oppure sviluppare quelle già esistenti in diversi settori di attività, ad eccezione del settore agricolo.

I finanziamenti agevolati e i contributi previsti dalla misura possono coprire fino al 100% delle spese ammissibili, le quali possono includere finalità diversificate ad eccezione delle spese di progettazione e promozionali, nonché le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

È bene sottolineare che, nonostante l’ampia copertura finanziaria, sono previsti dei massimali di spesa a seconda della tipologia del soggetto richiedente.

Le modalità di presentazione della domanda

Una volta verificata l’idoneità del vostro progetto imprenditoriale e la conformità ai requisiti, potete procedere con la presentazione della domanda degli incentivi imprese 2023 esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia.

Resto al Sud non prevede bandi, scadenze o graduatorie. Le domande vengono infatti valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, quindi è consigliabile presentare la domanda il prima possibile per aumentare le vostre chance di successo.

Durante il processo di presentazione della domanda, è essenziale fornire una documentazione completa e accurata. Occorre quindi assicurarsi di avere a disposizione tutti i documenti richiesti, come il piano di investimenti, il business plan e la documentazione amministrativa relativa all’attività.

Infine, una volta presentata la domanda, sarà avviato il processo di valutazione e selezione. Le domande verranno analizzate da una commissione appositamente costituita, che valuterà la fattibilità e l’efficacia dei progetti proposti, tenendo conto di diversi criteri, tra cui l’innovazione, l’impatto occupazionale, la sostenibilità ambientale e la capacità imprenditoriale.

Per garantire una presentazione efficace della domanda, è anche possibile rivolgersi a consulenti specializzati nel settore che offrono servizi di consulenza per accedere agli incentivi imprese 2023. Questi professionisti possono fornirvi supporto nel processo di compilazione e presentazione delle domande, assicurando che la domanda sia adeguatamente presentata e che tutti i documenti richiesti siano correttamente compilati.

Dunque, non lasciatevi sfuggire la possibilità di beneficiare dei contributi per le imprese nel 2023, di far crescere la vostra attività e contribuire allo sviluppo economico delle regioni del Sud Italia.