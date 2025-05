Come prevenire e combattere il capolarato, l’assemblea Cnel approva un ordine del giorno

L’Assemblea del Cnel ha approvato nella seduta di ieri un Ordine del giorno sulle politiche di prevenzione e contrasto delle forme di sfruttamento lavorativo e del caporalato. Lo riferisce Cnel in una nota, specificando che l’obiettivo e’ “pervenire a una strategia complessiva in materia, anche mediante un percorso concertativo con le forze sociali presenti al Cnel”. L’Assemblea ha deliberato la stesura di un documento di Osservazioni e Proposte sul tema e di esercitare, inoltre, le prerogative di iniziativa legislativa. Trova cosi’ conferma la volonta’ del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro di imprimere, un forte innalzamento quantitativo e qualitativo nelle attivita’ di contrasto delle forme di intermediazione di manodopera e di caporalato, anche attraverso strumenti di coordinamento di istituzioni e organismi gia’ esistenti e operanti. Le istruttorie che seguiranno nei prossimi mesi saranno accompagnate anche dalla realizzazione di uno studio di approfondimento, realizzato attraverso il coinvolgimento e la condivisione delle parti sociali.

Il fenomeno del caporalato, ha dichiarato il vicepresidente Cnel Claudio Risso nel corso dell’Assemblea odierna del Consiglio, “non e’ piu’ confinato ai settori tradizionali come l’agricoltura o l’edilizia, ma assume oggi forme nuove e piu’ sofisticate. Basti pensare al caporalato digitale, che si diffonde rapidamente nella gig economy”. Dietro le piattaforme e gli algoritmi “si nascondono spesso rapporti di lavoro mascherati, sfruttamento sistematico – ha aggiunto -, assenza di tutele e sorveglianza costante. Sono i nuovi ‘braccianti urbani’ delle nostre citta’, costretti a lavorare in condizioni precarie e sottopagati, pur svolgendo un ruolo essenziale nei servizi. Dobbiamo considerare che il caporalato non e’ solo una violazione del diritto penale, ma una ferita alla giustizia sociale, alla legalita’ economica e alla tutela dei diritti fondamentali”. Di qui “il rinnovato impegno del Cnel in questo ambito, volto a costruire un’economia piu’ equa, trasparente e rispettosa delle persone”, ha concluso Risso.