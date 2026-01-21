 Come riacquistare la forma fisica dopo le vacanze natalizie: parla il dottor Marco Ferretti 

Gennaio “freddo e fame”, un periodo dell’anno in cui si fanno i conti anche con i chili di troppo acquisiti grazie agli eccessi alimentari tipici del periodo natalizio. Incontriamo il dottor Marco Ferretti, Chirurgo Generale, esperto di Medicina Estetica e di Chirurgia Plastica per avere consigli utili su come tornare in forma.

Dottor Ferretti ci indichi un percorso idoneo per recuperare la silhouette.

In primis è opportuno fare un distinguo tra due tipi di pazienti: l’obeso ed il soggetto semplicemente in sovrappeso. Il primo, grazie ad un sovraccarico alimentare nel periodo natalizio, peggiora ulteriormente le sue condizioni in primis di salute oltre che estetiche. L’obesità è la malattia del secolo, pertanto è opportuno ritrovare con serietà il proprio peso forma per ridurre i fattori di rischio di patologie metaboliche quali malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione. In questo caso è fondamentale l’intervento di un’equipe multidisciplinare di professionisti che possa andare a studiare con meticolosità il caso specifico e “cucire” sul paziente un percorso medico al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nel miglior modo e nel minor tempo possibili.

Ricordiamo che non sempre il super obeso ha bisogno necessariamente di un intervento chirurgico, che rappresenta l’”ultima spiaggia” a cui si può ricorrere se non si sono raggiunt,i con la dovuta terapia medica ed alimentare i risultati prefissati, ovviamente tenendo conto e curando anche l’ aspetto psicologico del paziente. Spesso i pazienti obesi sono soggetti a quello che noi medici in gergo tecnico chiamiamo “effetto yo-yo” o “effetto fisarmonica” espressione che definisce il fenomeno dell’ altalena tra l’ingrassamento ed il dimagrimento che comporta squilibri e problemi anche per il sistema epidermico. Personalmente non amo quelle diete con le quali, in poco tempo, si perdono molti chili, preferendo l’individuazione di un percorso armonico da far seguire al mio assistito per il riacquisto del suo peso forma. Per il paziente semplicemente “appesantito”, che ha messo qualche chilo superficiale il discorso è totalmente diverso; in questo caso è sufficiente seguire un percorso nutrizionale adeguato al fine di recuperare la sua forma fisica, seguito sempre da un medico specialista, e potrà, se lo desidera, ricorrere a trattamenti estetici di rimodellamento corporeo, quali l’utilizzo di massaggi manuali o di strumentazioni tecnologiche altamente innovative. Spesso si confonde il grasso localizzato negli arti inferiori con patologie di più seria rilevanza che sono anche più difficili da trattare quali il lipedema e del linfedema degli arti inferiori; in questo caso è necessario un approccio multidisciplinare con l’intervento di un’equipe esperta partendo innanzitutto da una dieta alimentare ad hoc.

Desidero specificare che abitualmente, al fine di risolvere in maniera adeguata problemi di sovrappeso temporaneo o di obesità, nel mio studio di Quarto, sono supportato da un’equipe di operatori altamente competenti, che guiderà il nostro assistito in un percorso medico- nutrizionale per raggiungere uno stato psico-fisico di benessere.”

In vista di un rapido dimagrimento è sempre più frequente l’utilizzo di farmaci ad hoc per diabetici.

A questo proposito bisogna essere molto cauti ed è fondamentale seguire attentamente le linee guida ed informarsi delle avvertenze e degli effetti collaterali del farmaco da lei indicato per evitare spiacevoli conseguenze.

Tra gli effetti di una perdita di peso repentina si annovera la perdita dell’elasticità della pelle…

Come esperto anche di medicina estetica, desidero specificare che ogni percorso è studiato ad hoc, per lo specifico paziente. Si può cominciare con la prescrizione dell’assunzione di alcuni integratori che migliorano la texture della pelle per poi passare a terapie manuali come la pratica di massaggi che vadano a stimolare la tonificazione, ed infine adottare soluzioni più impegnative quali l’utilizzo di macchinari atti a ridare tonicità ai tessuti del corpo.

Dottor Ferretti, ci descriva gli step di un paziente che arriva al suo studio per recuperare rapidamente una forma fisica.

Il primo passaggio è sempre quello di effettuare una visita di consulenza a cura del sottoscritto in cui si approfondirà anche l’effettiva volontà del paziente di riacquistare la sua silhouette; ergo si traccerà un percorso di rieducazione alimentare con pacchetti di trattamenti estetici ad hoc.