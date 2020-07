Come riconoscere portali di gioco e-commerce sicuri

Quando si decide di effettuare un acquisto online non sempre siamo convinti di fare la cosa giusta. Spesso dopo aver selezionato il prodotto e inserito i nostri dati, abbandoniamo i carrelli perché non del tutto sicuri del fatto che il sito sia affidabile. Lo stesso approccio viene esercitato quando cerchiamo servizi d’intrattenimento online. Per questo può essere d’aiuto verificare alcuni aspetti del portale prima di decidere cosa fare.

In primo luogo possiamo controllare il nome dell’azienda, digitandolo sui motori di ricerca, e scoprire se le informazioni presenti sono tra loro coerenti. Nella sezione “Termini e Condizioni” del sito è possibile reperire dettagli sul nome della società ed effettuare così ricerche più approfondite.

È importante, in secondo luogo, verificare se il sito presenta un certificato ssl univoco. Il certificato in questione protegge le comunicazioni via internet, garantendo agli utenti che i suoi dati sensibili non siano divulgati. Per riconoscere un SSL valido dobbiamo accertarci che l’url del sito presenti la dicitura “https”.

Un valido modo per attestare la validità di un sito è la ricerca delle recensioni che circolano in rete su di esso. Si tratta di uno strumento sempre più utilizzato, perché consente anche agli e-commerce di approntare modifiche, laddove si presenta la necessità, per migliorare l’esperienza dell’utente. Inoltre esistono vere e proprie piattaforme interamente dedicate alle recensioni dei consumatori. È questo il caso di Trustpilot, Trusted Shops e tante altre.

Per quanto riguarda i portali di gioco fra i casino online elencati da GamblingMania, magazine online specializzato in questo settore, si trovano solo portali legali piú famosi in Italia ed è anche possibile di cui è possibile leggere commenti che mettono in luce i punti di forza e di debolezza presentati. La lettura delle recensioni quindi non si limita a darci informazioni sulla reputazione del portale, ma ci fornisce anche informazioni che possono esserci utili durante lo svolgimento del gioco. Per alcuni portali potrebbe essere opportuno anche leggere i feedback rilasciati sui social.

In ogni caso tutti i siti devono, poi, comunicare chiaramente quali sono i metodi di pagamento utilizzabili per usufruire dei servizi. Si consiglia di pagare sempre con paypal o carte di credito, poiché se dovessero verificarsi problemi potremmo rivolgerci ad un ente che si schiera al fianco del consumatore e lo tutela.

Ancora i siti di gioco certificati sono contrassegnati dal logo dell’Agenzia del Monopolio di Stato, cioè l’acronimo: AAMS. Proprio sul portale dell’ente potremmo anche reperire la lista nera di tutti i siti truffa che sono stati oscurati dallo stesso, proprio con l’obiettivo di tutelare invece il gioco legale.

Infine, ma non in ordine di importanza, una certa cautela potrebbe giocare a nostro favore. Spesso, infatti, presi dalla frenesia dell’acquisto compulsivo non solo non mettiamo in atto le verifiche suddette, ma neppure ci rendiamo conto di piccoli segnali che già attestano che un sito non è legale. È questo il caso dei portali che ci garantiscono offerte troppo generose per essere vere oppure quelli che si aprono all’improvviso mentre navighiamo su portali di temi diversi. Non sono da considerare neppure i siti in cui non è riportata la partita iva.